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İBB'den "otogarda yıkım" açıklaması: Mevzuat gereği tebligat gönderilmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yıkıma ilişkin, yıkılan binaların yasal olarak sahipleri veya kiracıları olmadığı için mevzuat gereği yazılı bir tebligat gönderilemediğini açıkladı.

25.10.2019 14:14

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB)yapılan açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın mülkiyetinin 5 Mayıs'tan itibaren belediyede olduğu aktarılarak, otogarda metruk, sağlıksız koşular taşıyan ve tehlike arz eden binalar tespit edilerek yıkımlarının gerçekleştirildiği belirtildi.

"MEVZUAT GEREĞİ YAZILI TEBLİGAT GÖNDEREMEMEKTEDİR"

Açıklamada, yıkılan yerler arasında sağlıklı şartlarda işleyen işletmeler bulunmadığı savunularak, "Esnafın olduğu, ticaretin yapıldığı, sağlıklı şartlarda hizmetin verildiği yerlerde herhangi bir yıkım uygulaması yapılmamaktadır. İBB, yıkılan binaların yasal olarak sahipleri veya kiracıları olmadığı için mevzuat gereği yazılı bir tebligat gönderememektedir. Bu nedenle tebligat sözlü ve otogara asılan büyük afişlerle yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İBB, bir süre önce devraldığı otogarda 1 Ekim'den itibaren yıkım ve temizlik çalışmaları başlatmış, yıkılan yerlerde faaliyet gösteren kişiler, kendilerine tebligat gönderilmediği gerekçesiyle duruma tepki göstermişti.

İBB'den

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA

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