İBB'den 'Sıfır Atık Mavi' projesinde destek

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Genel Müdürlüğü ekipleri Eminönü'nde deniz temizliği yaptı. Dünya Çevre Günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesinin ikinci ayağı olan "Sıfır Atık Mavi" kapsamında Eminönü sahilde etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi dalgıçları kıyı ve dip temizliği yaptı. Ayrıca yapılan temizlik sonrası çıkarılanları sergiledi. Projede görev alan kıyı temizlik görevlisi "Bu projeye kayıtsız kalamazdık. Zaten kıyı ve plaj temizliğini gerçekleştiriyoruz. Son günlerde de dalgıçlarımız denizin altındakilerini topluyor. Sizlerin de her sene böyle yayınlar yapmanızla azalıyor. Umuyoruz ki gelecek sene 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde aynı yerde aynı dalışı yapalım ve artık hiç atığın çıkmadığını görelim" diye konuştu.