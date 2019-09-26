İBB'den sokak hayvanları çalıştayı

Tüm paydaşların çağrıldığı çalıştay kapsamında bir manifesto yayınlanması kararı alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde Sokak Hayvanları Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda, hızlı kentleşme nedeniyle yaşam alanları kısıtlanan hayvanlara ait sorunlar, tüm paydaşlarla birlikte ele alındı.

1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde dün (25 Eylül) gerçekleştirilen programa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Zuhal Bostan, Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun, Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Murat Arslan, ABD Best Friends Animal Society Derneği kurucu üyesi Gregory Castle, Tarım ve Orman Bakanlığı, ilçe belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri, evcil hayvan satış ve ticaretiyle uğraşan girişimciler, veteriner hekimler, akademisyenler ve gönüllüler katıldı.

Yazıcı: Yeni Bir Başlangıç Yapıyoruz

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İstanbul'da tahmini verilere göre 292 bin sokak hayvanı olduğunun belirtti ancak sahipli hayvanların kontrolsüz şekilde sokağa terk edilmesi nedeniyle popülasyonun kontrol altına alınamadığını vurguladı.

Bu sorunun ortak akılla çözülmesi amacıyla bütün paydaşları bir araya getirdiklerini anlatan Yazıcı, "Biz bugün burada, tüm paydaşlarla bir araya gelerek, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili neler yapabileceğimizi tartışmaya açıyoruz. Yani, bugünü bir başlangıç kabul edebiliriz" dedi.

"Çocuklar, köpeklere kitap okuyacak"

Kemerburgaz'da inşaat çalışmaları devam eden sahipsiz hayvan bakım evini 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Gününde açmayı planladıklarını da ifade eden Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kemerburgaz bakım evinde sahipsiz sokak hayvanlarına her türlü tıbbi müdahale yapılacak. Burada yeni bir uygulamayı da hayata geçireceğiz.Çocuklarla hayvanları buluşturmak için özel bir alan yapılacak.Çocuklar bu alanlarda köpeklere kitap okuyacak. Yurt dışındaki örneklerinde de olduğu gibi bu uygulama, gerek çocuk gerekse köpekler açısından oldukça faydalı olacak."

Açılışın ardından çalıştay kapsamında "Problemler ve Kök Sebepler", "Çözüm Önerileri", "Manifesto Cümlesi" başlıklarında grup çalışmaları gerçekleştirildi.

Bostan: Her Fert İtinalı Davranmalı

Kapanış konuşmasını yapan İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Zuhal Bostan, çalıştayın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinden dolayı mutluluğunu dile getirdi. Bostan şöyle konuştu: "Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde bugün "Sokak Hayvanları Çalıştayı"nı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bu çalıştayla birlikte yapacağımız çalışmaları daha iyi seviyeye getirmeyi hedefliyoruz. Bunun bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçlerde, seçeceğimiz konularda da hedef-çözüm odaklı çalışmaları birlikte gerçekleştirebiliriz."

Çalıştay kapsamında mevcut durum analizi, sorun analizi ve çözüm analizlerinde elde edilen bulgularla manifesto hazırlanarak, kamuoyuyla paylaşılacak.