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İBB'den su zammı açıklaması: Kimyasal madde, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar nedeniyle fiyatlar yükselecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, 1 Aralık'tan itibaren suya yapılacak yüzde 20 zam hakkında açıklama yaptı. Ongun açıklamasından, "Kimyasal madde girdi maliyetlerinin enflasyonla aşırı yükselmesi, elektrik ve doğalgaza gelen olağanüstü zamlar ve eski yatırım projelerinin halen devam etmesi" ifadelerini kullandı.

11.11.2019 21:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, 1 'tan itibaren suya yapılacak yüzde 20 zam hakkında gelen tepkilere yanıt verdi. Ongun zammın nedeni, "Kimyasal madde girdi maliyetlerinin enflasyonla aşırı yükselmesi, elektrik ve doğalgaza gelen olağanüstü zamlar" olarak açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşlarından İSKİ'nin genel kuruluna sunulmak üzere hazırlanan bütçe kitapçığına göre 1 Aralık'tan itibaren suya yüzde 20 oranında zam gelecek. Vatandaşlar ise "İmamoğlu verdiği sözü tutmalı" diyerek yeni zam haberine tepki göstermişti. Bu tepkilere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından yanıt verdi.

YÜZDE 20 ZAMMI BÖYLE SAVUNDU

Murat Ongun'un su zammıyla ilgili açıklaması şöyle: "İSKİ, 2020 yılı su fiyatlarında neden artış yapmak zorunda kaldı: Kimyasal madde girdi maliyetlerinin enflasyonla aşırı yükselmesi, elektrik ve doğalgaza gelen olağanüstü zamlar, eski yatırım projelerinin (çevre ve atık su) halen devam etmesi."

1 ARALIKTAN İTİBAREN FİYATLAR ZAMLANACAK

Yeni çıkarılan bütçe kitapçığına göre su satış tarifeleri teklifine göre, 0-15 metreküpe kadar olan kullanımlar için uygulanan 4 TL'lik metre küp fiyatı, 1 Aralık 2019 tarihinden itibaren 4,80 TL olacak. 11-20 metreküpe kadar olan kullanımlarda 6 TL olan tarife de aynı tarihten itibaren 7,20 TL olacak. İşyerleri için uygulanan 10,74 TL'lik tarife de 1 aralıktan itibaren 12,89 TL olarak uygulanacak. Köylerdeki işyerleri için uygulanan 2,68 TL'lik metreküp fiyatı 3,22 TL'ye çıkartılacak. Köylerdeki konutlarda uygulanan birim fiyat ise 1 TL'den 1,20 TL'ye yükseltilecek.

MAYIS'TA İNDİRİM YAPILMIŞTI

Mayıs'ta İBB Meclisi ve İSKİ Genel Kurulunda alınan kararlarla suya konutlarda yüzde 46, iş yerlerine ise yüzde 10 indirim yapılmıştı.

İBB'den su zammı açıklaması: Kimyasal madde, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar nedeniyle fiyatlar yükselecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Murat Ongun, Aralık, Ekonomi, Güncel


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