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İbb'den tuzla'daki fabrika yangınıyla ilgili açıklama

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.

18.09.2019 16:30İbb'den tuzla'daki fabrika yangınıyla ilgili açıklama
İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Tuzla Aydınlı Mahallesi Organize Deri ve Sanayi Bölgesi'nde, bir kimya fabrikasında, 11.40 sularında başlayan yangına müdahale devam ediyor.  Alevlerin, fabrikanın bitişiğinde bulunan silolara da sıçraması üzerine söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına İstanbul İtfaiyesi'nin, 13'ü  Anadolu Yakası,  8'i Avrupa Yakası olmak üzere  21 istasyonundan 53 araç, 147 personeli ile müdahale ediliyor. İBB itfaiyesi ile birlikte, ilçe belediyelerden 14 su ikmal aracı, İSKİ'den de 3 su ikmal aracı söndürme çalışmalarında görev alıyor. Ayrıca, söndürme çalışmalarında Gebze İtfaiyesinden de 3 araç bulunuyor."


- İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tuzla, Güncel

Kaynak: DHA

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