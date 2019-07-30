Haberler» Spor» Haber

İBB'den UEFA Süper Kupa finaline özel önlemler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 14 Ağustos'ta Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa finali nedeniyle bazı önlemler aldı.

30.07.2019 13:42 İBB'den UEFA Süper Kupa finaline özel önlemler

Biletli seyirci ve akreditasyon sahibi kişiler, toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak. Bu kapsamda kulüp taraftarları, İETT tarafından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'ndan toplanma alanlarına taşınacak.

İstanbul'daki havalimanlarından Beşiktaş ve Taksim güzergahındaki tüm toplu taşıma ve Havaist otobüslerinin sefer sayıları artırılacak ve ihtiyaç durumunda duraklar eklenecek.

Maç günü, öncesi ve akşamı havalimanı istikametine gidecek toplu taşıma araçları stadyum çevresindeki belirli noktalarda konuşlandırılacak. Stadyum yakınındaki otoparklarda ekstra güvenlik önlemleri alınacak. Medya araçlarının bulunacağı alanların aydınlatılması da İBB tarafından yapılacak.

Stadyum çevresinde ve yaklaşan yollarda UEFA'nın haklarına zarar verecek markaların etkinliklerine ve reklamlarına izin verilmeyecek. Seyyar satış yapan kişiler alana yaklaştırılmayacak. Cemal Reşit Rey Konser Salonu, UEFA Akreditasyon Merkezi olarak tahsis edildi. Buradaki görevliler de UEFA yetkilileri ile ortak çalışacak.

TrabzonsporTrabzonspor'da Sosa kanunları! 1000'er euro ceza kesti

DigitürkDigitürk'ten tarihi rest: Bu anlaşma sürdürülemez

Wilfried Bony, Süper Lig ekibiyle anlaştıWilfried Bony, Süper Lig ekibiyle anlaştı


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:46   Fenerbahçe: "2010-2011 sezonu şampiyonluğu 'bir kez daha' tescillenmiştir"
14:46   Son Dakika: Fenerbahçe transferi duyurdu! Barış Alıcı Rize'ye gitti...
14:46   Bülbüloğlu "CAS'ın da adaletinden artık şüpheliyim"
14:43   Denizlispor, Radoslaw Murawski'yi kadrosuna kattı
14:37   CAS'ın Trabzonspor kararı sonrası Fenerbahçe'den ilk açıklama
14:37   CAS, Trabzonspor'un 2010-2011 sezonuna ilişkin başvurusunu reddetti
14:37   UEFA'dan hakem Halil Umut Meler'e görev