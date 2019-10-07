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İBB'den Uyarı: Dolandırıcılara kanmayın

İBB, bazı kişilerin işe alım konusunda dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaşmıştır. İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü bu nedenle, "İş Başvuruları" ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

07.10.2019 16:29İBB'den Uyarı: Dolandırıcılara kanmayın

"İstanbul'da bazı kişi veya kişilerin belediye bünyesinde farklı birimlere personel alımı yapıldığı, iş ihtiyacı olanların işe alınacakları, kendilerinin vatandaşları işe yerleştirmede aracılık yapabileceklerini iddia ederek para topladıkları yönünde bilgiler edinilmiştir.

Konunun başkanlığımızı ilgilendiren bir yönü bulunmamakta olup vatandaşlarımızın dolandırıcılık mağduru olmaması için bu tür söylemlere itibar etmemesi gerekmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alım süreçleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer sair mevzuat hükümlerine göre yapılmakta ve bu yöndeki ilanlar belediyemizin kurumsal internet sayfası www.ibb.gov.tr üzerinden kamuoyuna duyurulmaktadır.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

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