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İBB'den yılbaşı önlemleri... 6 metro hattı sabaha, diğer metro hatları 02.00'a kadar hizmet verecek

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) yılbaşı kutlamaları nedeniyle bazı önlemler aldı.

26.12.2019 14:25 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:25 İBB'den yılbaşı önlemleri... 6 metro hattı sabaha, diğer metro hatları 02.00'a kadar hizmet verecek
İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi (İBB)  yılbaşı kutlamaları nedeniyle bazı önlemler aldı. Etkinlikler kapsamında Ortaköy Sahili'nde havai fişek gösterisi yapılacak. İETT yılbaşı gecesi 672 ek sefer düzenleyecek. 6 metro hattı sabaha kadar diğer metro hatları ise gece 02.00'a kadar uzatıldı.

KUTLAMALARIN MERKEZİ ORTAKÖY

İBB, yeni yıl kutlamaları kapsamında Ortaköy Sahili'nde havai fişek gösterisi düzenleyecek. Deniz yüzeyine kurulacak platformda gerçekleştirilecek havai fişek gösterisi, yeni yılın ilk saniyesinde başlayacak. önlemleri kapsamında AKOM'da kurulacak kriz merkezinde İtfaiye, zabıta, İGDAŞ, İSKİ, İETT, Metro , Atık Yönetimi Müdürlüğü, Yol Bakım ve Altyapı, İşletmeler Müdürlüğü, Trafik Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden personeller görev yapacak.

İETT 672 EK SEFER DÜZENLEYECEK

İETT de 22: 00-06: 00 saatleri arasında 17 hatta, 125 araç ile 672 ek sefer düzenleyecek. Yılbaşı gecesi sabaha kadar hizmet verecek otobüs ve metrobüs hatları şöyle; 34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs hattı, 15F Beykoz-Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 130A Tuzla-Kadıköy, 40 Rumelifeneri-Taksim, 25G Sarıyer-Taksim, 17 Pendik-Kadıköy, 19S Yenidoğan/Sarıgazi-Kadıköy, E-10 S.Gökçen Havaalanı-Kadıköy, 222 Pendik-Kadıköy, 12A Kadıköy-Üsküdar, 122C Tepeüstü-Mecidiyeköy, 129T Bostancı-Taksim, 76D Bahçeşehir-Taksim, 89C Başakşehir-Taksim, 55T Gaziosmanpaşa-Taksim, 121A Beykoz-Mecidiyeköy.

METRO SEFERLERİ DE UZATILDI

Yılbaşı gecesi Metro İstanbul bünyesinde M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman (Sanayi Mahallesi-Seyrantepe arası çalışmayacak), M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü hatları da sabaha kadar uzatıldı. Diğer hatlar ise gece 02.00'a kadar çalışacak.


- İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Yılbaşı, Güncel

Kaynak: DHA

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