18 Kasım 2018, 20:41

İbb'den Zeytinburnu Metro İstasyonu ile İlgili Açıklama

İbb

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Zeytinburnu İstasyonu’nun yolcu alımına kapatılmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Zeytinburnu İstasyonu'nun yolcu alımına kapatılmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) Zeytinburnu İstasyonu'nun yolcu alımına kapatılması ve kısa sürede tekrar açılmasıyla ilgili yazıl açıklama yapıldı. Açıklamada, "M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı'nda Zeytinburnu İstasyonu 1. Peronda 18: 55 saatlerinde 30 yaşlarında kadın bir yolcu raylara atlamıştır. Olaya anında müdahale edilmiştir. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan vatandaş hastaneye kaldırılmıştır" denildi. - İSTANBUL İstanbul Büyükşehir Belediyesi,Zeytinburnu
18 Kasım 2018 Pazar 20:41



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