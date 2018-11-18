İbb'den Zeytinburnu Metro İstasyonu ile İlgili Açıklama

İstanbul
Büyükşehir Belediyesinden Zeytinburnu
İstasyonu'nun yolcu alımına kapatılmasıyla ilgili açıklama yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB
) Zeytinburnu İstasyonu'nun yolcu alımına kapatılması ve kısa sürede tekrar açılmasıyla ilgili yazıl açıklama yapıldı. Açıklamada, "M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı'nda Zeytinburnu İstasyonu 1. Peronda 18: 55 saatlerinde 30 yaşlarında kadın bir yolcu raylara atlamıştır. Olaya anında müdahale edilmiştir. İtfaiye
ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan vatandaş hastaneye kaldırılmıştır" denildi. - İSTANBUL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,Zeytinburnu
18 Kasım 2018 Pazar 20:41