İBB DuşPet hizmetini yaygınlaştırıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sahipli ve sahipsiz hayvanlar için başlattığı DuşPet hizmetini yaygınlaştırıyor. Şampuanla yıkama, durulama, tüy kremi uygulama, dış parazitleri önleyici solüsyon püskürtülerek parazit önleme ve ardından kurutma işleminin yapılabildiği DuşPet'ler İstanbul'un 5 farklı noktasında vatandaşların kullanımına sunulacak. İstanbullular hem kendi hayvanlarını hem de mahallelerindeki sokak hayvanlarını DuşPet'ler sayesinde rahatlıkla yıkayabilecek.



İstanbul genelinde sahipli ve sahipsiz hayvanlara her türlü bakım, tedavi, ameliyat, protez, kısırlaştırma, mikroçip ile kayıt altına alma gibi işlemleri eksiksiz sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. İBB'nin hayvan bakımevlerinde verilen DuşPet hizmeti şimdi İstanbul'un 5 farklı noktasında vatandaşların istifadesine sunuluyor.



Oyun sonrası DuşPet'te banyo keyfi



Yarı otomatik çalışan DuşPet'ler, vatandaşların sahipli veya sahipsiz hayvanlarını rahatlıkla yıkayabilecekleri şekilde tasarlandı. Yıkama küveti, kaymaz zemin ile kaplı. Yıkama işleminin yaklaşık 15 dakika sürdüğü DuşPet'te şampuanla yıkama, durulama, tüy kremi uygulama, dış parazitleri önleyici solüsyon püskürtülerek parazit önleme ve ardından kurutma işlemleri kolay bir şekilde yapılabiliyor. İBB'nin Kısırkaya ve Tepeören Bakımevleri'nde verilen DuşPet hizmeti şimdi de İstanbul'un 5 farklı noktasına yerleştirilecek. İstanbullular hem kendi hayvanlarını hem de mahallelerindeki sokak hayvanlarını rahatlıkla yıkayabilecek. can dostlarımız, üzerlerindeki kirlerden keyifli bir açık hava banyosu sayesinde kurtulup rahatlayacak.



DuşPet'lerin yerleştirileceği ilk 5 nokta; Şişli- Maçka Demokrasi Parkı (Şehir Tuvaleti Yanı), Kartal- Çeçenistan Parkı (Şehir Tuvaleti Yanı), Kadıköy - Göztepe Parkı (Şehir Tuvaleti Yanı), Kadıköy - Moda Parkı (Şehir Tuvaleti Yanı), Beşiktaş - Yıldız Parkı (Şehir Tuvaleti Yanı)



Bu hizmetin; sistemli, güvenli ve sürdürülebilir olarak verilebilmesi için özellikle Şehir Tuvaletlerinin olduğu uygun alanlara yerleştirilmesi planlandı. Bu sayede makinelerin güvenlik, temiz su, atık su gideri ve elektrik alt yapısından yararlanması hedeflendi.



Vatandaşlar DuşPet'leri, İBB-Tarife Komisyonu'nun belirleyeceği uygun bir ücret karşılığında kullanabilecek. Buradan elde edilecek gelir, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sahipsiz sokak hayvanlarının ihtiyaçları için değerlendirilecek. Ödemeler, İstanbulkart ile yapılabilecek. İlk etapta 5 farklı noktaya yerleştirilecek DuşPet'ler zamanla farklı noktalarda da yaygınlaştırılacak.



Yıkanma 7 farklı işlemle gerçekleşiyor. Şampuanlama, durulama, tüy kremi uygulama, dış parazit önleme, yavaş kurutma/hızlı kurutma, küvet dezenfeksiyonu, bekleme/durdurma. Her bir aşaması 1 ila 3 dakika arası süren yıkanma süreci yaklaşık 15 dakika oluyor. - İSTANBUL

