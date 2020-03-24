Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››İBB ekiplerinden iskele demirlerinde mahsur kalan kediye kurtarma operasyonu - Haberler

İBB ekiplerinden iskele demirlerinde mahsur kalan kediye kurtarma operasyonu

- İBB ekiplerinden iskele demirlerinde mahsur kalan kediye kurtarma operasyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Yenikapı sahilindeki iskelede mahsur kalan kediyi kurtarmak için operasyon düzenledi.

24.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:28
- İBB ekiplerinden iskele demirlerinde mahsur kalan kediye kurtarma operasyonu
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Yenikapı sahilindeki iskelede mahsur kalan kediyi kurtarmak için operasyon düzenledi. İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarılan kedi, doğaya geri bırakıldı.
Yenikapı sahilindeki iskelede mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye gelen İBB İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye ekibi iskelenin demirlerinin arasına sıkışan kediyi kurtarmak için suya girdi. Kediyi mama vererek çağıran ve ardından iskele demirleri arasında kediye ulaşan itfaiye eri, kediyi kucağına alarak bota aldı. Ekipler tarafından karaya çıkarılan kedi daha sonra tekrar doğaya bırakıldı. İBB ekiplerinden iskele demirlerinde mahsur kalan kediye kurtarma operasyonu

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Genel

Haberin Videosu :

İBB ekiplerinden iskele demirlerinde mahsur kalan kediye kurtarma operasyonu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

23:00: BM'den G-20 ülkelerine korona ile ortak mücadele çağrısı - Haberler 22:54: Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Uzun vadede 278 bin insan ölebilir - Haberler 22:52: Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı - Haberler 22:50: Oyuncu Fatma Girik: "Evde kalın çağrısına destek veriyorum" - Haberler 22:47: Foto galeri I Sosyal medyada koronavirüsle savaşan 'kahraman' doktor ve sağlık çalışanlarına destek - Haberler 22:03: Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz 21:47: Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu 21:35: New York Valisi'nden Trump'a solunum cihazı tepkisi: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin - Haberler 20:45: Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı - Haberler 20:42: Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir - Haberler 20:34: Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - Haberler 20:07: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6820'ye yükseldi - Haberler