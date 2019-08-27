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İBB: Ensar Vakfı, TÜRGEV ve Aziz Mahmut Hudayi Vakfı ile protokoller iptal edildi

İBB: Ensar Vakfı ve TÜRGEV ile protokoller feshedildi

27.08.2019 13:15 İBB: Ensar Vakfı, TÜRGEV ve Aziz Mahmut Hudayi Vakfı ile protokoller iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ensar Vakfı, TÜRGEV ve Aziz Mahmud Hüdavi gibi derneklerin de bulunduğu vakıflara yapılan protokollerin feshedildiğini açıkladı.


"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bazı vakıf ve derneklerle olan işbirliklerinin, kamuoyunda tartışma konusu olduğu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla bir süre önce bu dernek ve vakıfların İBB ile olan çalışmaları üzerine inceleme başlatıldığı" hatırlatılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aralarında Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, TÜGVA, Daru'l Fünun İlahiyat Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı bulunan vakıflarla arasındaki protokolü fesh etme kararı almış ve protokolleri iptal etmiştir." denildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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