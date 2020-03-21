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İBB evde vakit geçirenler için egzersiz serisi hazırladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uzmanların önerdiği tedbirler doğrultusunda evlerinde kalanlar için egzersiz serileri hazırladı.

21.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uzmanların önerdiği tedbirler doğrultusunda evlerinde kalanlar için egzersiz serileri hazırladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınıyla mücadele birçok alanda sürdürülürken bir yandan da evlerinde vakit geçirenlerin sağlığını koruması için fiziksel aktivite tavsiyeleri oluşturuldu.

İBB iştiraklerinden Spor İstanbul'un sosyal medya sayfalarında paylaşılan içeriklerle hareketsizliğin önüne geçecek öneriler getirilmeye başlandı.

Profesyonel eğitmenlerce hazırlanan videolar, evde kolaylıkla uygulanabilecek pratiklerden oluşuyor. İçerikler, yetişkinlere özel programın yanı sıra evde uzun süre oturmaktan kaynaklanan bel ağrılarını engellemeye yardımcı bel bölgesini kuvvetlendirecek egzersizleri kapsıyor.

Evde kalarak hastalığın yayılmasının önüne geçmek isteyenler için hazırlanan videolar, hayat günlük akışına dönene dek düzenli olarak paylaşılacak.

Serilerin devamında canlı eğitimlere geçilmesi planlanırken, eğitimlere sağlık sorunu bulunmayan kişilerin katılması öneriliyor. Sağlık sorunu olan kişilerin egzersizleri denemeden önce doktora danışması önem taşıyor.

Uzun süre hareketsiz kalmak pek çok sağlık sorununa davetiye çıkarıyor. Uzmanlar, kalp ve damar sağlığını korumak için haftada 3-4 gün egzersiz yapılmasını öneriyor.

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İBB evde vakit geçirenler için egzersiz serisi hazırladı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

İBB evde vakit geçirenler için egzersiz serisi hazırladı
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

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