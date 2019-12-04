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İBB, farklı inanç sahiplerinin cenaze işlemleri için 50 din görevlisi aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), farklı inançlara sahip vatandaşların cenaze işlemlerini yapmaları için 50 din görevlisini işe aldı.

04.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:42İBB, farklı inanç sahiplerinin cenaze işlemleri için 50 din görevlisi aldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), farklı inançlara sahip vatandaşların cenaze işlemlerini yapmaları için 50 din görevlisini işe aldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aralarında peder, papaz, haham, Şafii imamı, Caferi imamı ve Alevi dedelerinin bulunduğu din adamları, Mezarlıklar Daire Başkanlığına bağlı görev yapacak. 25'i gassal olan din görevlileri, mensup oldukları dinin vecibeleri gereği vefat eden kişiyi son yolculuğuna hazırlayıp uğurlayacak.
Mezarlıklar Daire Başkanlığına bağlı Cenaze Hizmetleri Müdürlüğünde 206 imam ve 195 gassalın yanı sıra farklı inanç gruplarından din adamlarının göreve başlamasıyla cenaze hizmetlerinde eşit hizmet anlayışı esas olacak.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni uygulamayı sosyal medya hesaplarından, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinde farklı inanç gruplarına hizmet edecek din görevlileri görev yapmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kadim şehrin tüm inanç gruplarına eşit hizmet sunacak." şeklinde duyurdu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, şimdiye kadar cenaze hizmetleri için sadece imamların görev yaptığını belirterek, şunları kaydetti:
"Birçok kimliğin, inancın bir arada yaşadığı çok özel bir şehirde yaşıyoruz. İstanbul tarihi boyunca farklı renklere ev sahipliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eşit hizmet ilkesi gereği bütün farklılıklara eşit hizmet götürme çabası içerisinde önümüzdeki dönemi tasarlamak istiyor. İstanbul'daki bütün dinsel inançlara ve kimliklere ilişkin cenaze hizmetini verecek kamusal görevi yerine getiriyoruz. Cenaze hizmetleri kapsamında hem Müslüman toplulukların farklı mezheplerinden olan Caferi, Şafii, Alevi hem de Ermeni, Rum, Katolik ve Musevi vatandaşlarımıza hizmet verecek din görevlileri çalıştırmaya başladık. Önceki dönemlerde, farklı kimliklere cenazelerde kendi inançlarına uygun hizmet verilmiyordu. Şimdi ise başka bir inanca mensup biri vefat ettiği zaman yakınlarının talep etmeleri veya vasiyeti halinde kendi inancından bir din adamını cenaze işlemleri için görevlendiriyoruz."
Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç da her dini inancın farklı bir ritüeli olduğuna değinirken, "Bu farklı ritüelleri kendi din adamlarıyla yürütmek onların hakları. Biz, bu haklarını vermekle kendimizi mutlu hissediyoruz. Hangi inanç grubunda olursa olsun, onlarla ilgili din adamlarından, yıkamasından definine kadar her türlü hizmeti ücretsiz bir şekilde vermeyi hedefledik. Bu hedef için de hazırlıklarımız tamam." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmamı Şafi, Güncel

Kaynak: AA

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