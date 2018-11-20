İbb Futbol Akademi 7. Sezonuna Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin Türk sporuna altyapı desteği sağlamak ve geleceğin yıldızlarını yetiştirmek amacıyla düzenlediği Futbol
Akademi'nin 7. sezonu başlıyor. İBB
'den yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından "Yeteneğine Değer Kat" sloganıyla düzenlenen 7. Futbol Akademi projesi için kayıtların başladığı ifade edildi.
İBB'nin 25 spor tesisinde düzenlenecek proje kapsamında, 6 bin 500 yıldız adayının eğitimlere katılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yaş ve kontenjan sınırı bulunan projenin kayıtları 16 Aralık
'a kadar devam ediyor. 6-16 yaş arası futbolcu adayları https://online.spor.istanbul/uyeol.aspx adresinden online tesis üyeliği yaptırdıktan sonra velileri ile akademi tesislerine giderek kayıt formu dolduracak. Ücretsiz olarak katılım sağlanabilecek olan Futbol Akademi'de antrenmanlar 26 Kasım'da başlayacak.Ünlü sporcular ve akademisyenlerin eşlik edeceği 7. Futbol Akademi, Avrupa Yakası
'nda 11 ve Anadolu Yakası'nda 14 olmak üzere 25 spor tesisinde en az 2 saatlik eğitimler şeklinde eş zamanlı olarak yapılacak. Hafta içi ve hafta sonu eğitim seçeneklerinin bulunduğu Futbol Akademi'de ayrıca Değerler Eğitimi ve sosyal etkinlikler de yer alıyor.Futbol Akademi'de öncelikle öz güvenli, düşünsel yetileri yüksek, kendini doğru ve etkili ifade edebilen, güzel ahlaklı, yardımsever, geçmiş ve toplumsal değerlere saygılı, disiplinli ve kültürlü bireylerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.Branşında uzman eğitmenler tarafından eğitim görecek futbolcu adayları, bunların yanı sıra takım oyuncusu olmayı, yardımlaşmayı, fair-play ruhu içinde rekabeti, spor kültürünü, doğru dengeli beslenmeyi ve güzel ahlakı öğrenecek. Toplumda spor kültürü oluşturmak adına verilecek teorik bilgiler, gerçekleştirilecek gezilerle pekiştirilecek."
İstanbul,İstanbul Büyükşehir Belediyesi,Futbol