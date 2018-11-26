İBB Geleceğin Sanatçılarıyla Ustaları Buluşturuyor

Diksiyondan tiyatroya, oyunculuktan sahne eğitimine kadar birçok eğitim ücretsiz veriliyor. 2 yıl süren eğitim programına başvurular 30 Kasım'a kadar devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde hizmet veren Dârülbedâyi Atölyesi'ne kayıtlar 30 Kasım'a kadar devam ediyor. Usta sanatçıların tecrübelerini genç meslektaşlarına aktarabilmesi için kurulan atölyede bütün eğitimler ücretsiz veriliyor.

2 YIL ÜCRETSİZ SANAT EĞİTİMİ

2015 yılından bu yana genç sanatçılara kapılarını açan Dârülbedâyi Atölyesi yeni eğitim dönemine hazır. Genç sanatçıları mesleğin usta isimleriyle buluşturan atölyede ses-nefes-diksiyon, hareket-dans, oyunculuk-sahne bilgisi ve tiyatro tarihi-dramaturji konularında temel eğitimler veriliyor. 2 yıllık program çerçevesinde verilen eğitimlerden öğrenciler tamamen ücretsiz istifade ediyor. 2 yıllık programı tamamlayan öğrencilere "Katılım Belgesi" veriliyor ve "Mezuniyet Oyunu" ile İBB Şehir Tiyatroları Sahnesi'nde sahne alma imkanı sunuluyor.

BAŞARILI ADAYLAR ATÖLYEYE KABUL EDİLECEK

Başvurular tamamlandıktan sonra adaylar ön eleme için davet edilecek. Jürinin karşısında tirat ve şarkı sunumu yapacak. Jürinin değerlendirmesine göre başarılı adaylar atölyeye kabul edilecek.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Dârülbedâyi Atölyesi'ne katılmak isteyen adaylar https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul adresinden başvuru formunu indirecek. Formu doldurduktan sonra yazıcıdan taranmış haliyle birlikte fotoğraflı (4,5 x 6 cm) özgeçmişleri, atölyeye neden katılmak istediklerine dair niyet mektubu hazırlayacak. Adaylar hazırladıkları tüm evrakları 100yilatolyesi@ibb.gov.tr adresine mail olarak ya da Şehir Tiyatroları'nın Asya ve Avrupa Yakası'nda bulunan idari amirliklerine bizzat teslim ederek başvurusunu tamamlayabilir.