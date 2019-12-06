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İBB Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri durduruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri, yeni kurulan Kent Konseyi'ne devredilmek üzere durduruldu. Meclisin binası boşaltılırken sözleşmesi biten bazı çalışanlarla yeni sözleşme imzalanmadı.ediyesi (İBB) Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri, yeni kurulan Kent Konseyi'ne devredilmek üzere durduruldu.

06.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:16

11 farklı kulüple faaliyet göstererek gençlerin ilgi alanlarıyla ilgili etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Meclisi yeniden yapılandırılmak üzere faaliyetleri durduruldu.

KENT KONSEYİ'NE BAĞLANACAK

Gençlik meclisi, yeni oluşturulan Kent Konseyi'ne bağlanacak. Bu kapsamda sözleşmesi biten bazı çalışanlarla yeni sözleşme imzalanmadı.

BİNA BOŞALTILDI

İBB Gençlik Meclisi'nin binası da boşaltıldı. Binadaki gençlik meclisi yazıları da söküldü. Binayı Kent Konseyi kullanacak. Kent Konseyi'nin kuruluşu tamamlandıktan sonra gençlik meclisinin yeniden kurulacağı öğrenildi.

İBB Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri durduruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, İstanbul, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA


Ekonomi

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