28.06.2019 18:22
Haberler » Güncel » Haber

İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne atama

İBB Genel Sekreter Vekilliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu getirildi.
İBB'den yapılan açıklamada, İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Başkan Danışmanlığı'na da Yavuz Erkut ve Murat Ongun 'un atandığı bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan , bugün yaptıkları açıklamayla görevlerini bıraktıklarını duyurmuştu.
Kaynak: AA
Yavuz Erkut , Murat Ongun , Sekreter , İstanbul Büyükşehir Belediyesi , Güncel

Son Dakika Haberleri
19:48 İSTANBUL- BOĞAZ'DA FACİANIN DÖNÜLDÜĞÜ ANLARI GEMİDEKİLER GÖRÜNTÜLEDİ
19:48 MANİSA Ahırda çıkan yangın makilik alan ve tarım arazilerine sıçradı
19:46 Sancaktepe'de cinayet
19:46 Bitlis'te alt yapısı tamamlanan yollar asfaltlanıyor
19:46 Ertuğrul Gazi türbesine Mescid-i Aksa toprağı
19:45 Gençlerbirliği, Senegalli kaleci ile anlaştı
19:45 "Kamuoyuna yansıtılan uyuşturucu raporları sağlıklı veriler değil"