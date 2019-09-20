İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'tan dolandırıcılık uyarısı

Yerel seçimler sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İBB Genel Sekreterliği'ne getirilen Yavuz Erkut İstanbullulara dolandırıcılık uyarısı yaptı.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Erkut, "İstanbulluların dikkatine!" başlıklı bir dolandırıcılık uyarısında bulundu. Erkut, "Son günlerde aldığım ihbarlar sonucu bir takım kişilerin, adımı kullanarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilmiştir. Belediyemizdeki hiçbir bürokratın ya da personelin para veya bağış toplaması söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

"BENZER OLAYLARI EMNİYETE BİLDİRİN"

Açıklamanın devamında "Bu dolandırıcılık olaylarına karşı yurttaşlarımızı uyarmayı bir borç biliyor, benzer olaylarla karşılaşan yurttaşlarımızın gerekli hassasiyet göstererek konuyu emniyet güçlerine bildirmesini rica ediyorum" dedi.