İBB, her yıl 10 milyon gencin geleceğine yatırım yapıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentte yaşayan çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitimden kültüre, bilişim ve teknolojiden spora kadar farklı alanlarda hizmetlerini sürdürüyor. Yıl içinde çeşitli konferans ve seminerler, kariyer günleri, teknoloji eğitimleri, ücretsiz spor ve kamp gibi onlarca hizmeti çocuk ve gençlere ulaştıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetlerinden yılda yaklaşık 10 milyon çocuk ve genç faydalanıyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve iştirak şirketi Spor İstanbul aracılığı ile ilkokuldan üniversite sonrasına kadar çocuk ve gençlerin gelişimlerine katkı sağlayan hizmetler üretmeye devam ediyor.



İstanbul'a 132 yeni spor tesisi kazandırıldı



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gençlerin ve çocukların sporla yetişen sağlıklı bireyler olmaları için İstanbul'un dört bir yanına spor tesisleri ve okul bahçelerine spor salonları inşa ediyor. 1994 öncesinde 6 tesis ile İstanbullulara spor hizmet veren Büyükşehir Belediyesi 132 yeni spor tesisini şehre kazandırdı. Bu tesislerde yılda 3,5 milyon İstanbullu ücretsiz spor yapıyor. 16 ilçede 22 spor tesisinin yapımı devam ederken 26 ilçede 48 spor tesisinin yapımı da planlandı. İBB ayrıca Pendik, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Haliç ve Küçükçekmece sahillerinde 6 adet Ulusal ve Uluslararası Su Sporları Merkezi yapmayı planlıyor.



223 okul spor salonu inşa edildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bahçesi müsait olan okulların bahçelerine 223 adet spor salonu inşa etti. Şu anda 23 ilçede 32 adet okul spor salonunun ise yapımına devam ediyor. Tamamlandıktan sonra okullara teslim edilen spor salonlarının günlük, aylık ve yıllık bakım ve onarımları düzenli olarak İBB tarafından aksatılmadan yapılıyor.



İBB Okul Spor Salonları'ndan okul saatlerinde öğrenciler, diğer saatlerde ise bölge halkı ve amatör spor kulüpleri faydalanıyor. Yıllık 3 milyon 82 bin kişi bu tesislerde spor yapma imkanı buluyor.



Tesislerde ve okul spor salonlarında yıl boyunca futbol, basketbol, voleybol, tenis, judo ve yüzme akademi kampları ile yaz ve kış spor okulları düzenleniyor. Bu çalışmalar ile 110 bin 590 çocuk ve genç sporla tanışmanın yanı sıra düzenli spor yapıyor. Spor tesisleri ve okul spor salonları yalnızca verilen spor eğitimlerine ev sahipliği yapmakla kalmıyor belirlenen seans programları 27 branşta 6 milyon 582 bin kişinin spor yapmasını sağlıyor.



Her yaz ve kış spor okulları düzenleniyor



İBB spor tesisleri ve okul spor salonlarında her yaz ve kış dönemlerinde spor okulu hizmeti sunuyor. Yaz/Kış spor okullarında bu güne kadar 56 bin 136 çocuğa 22 branşta ücretsiz spor eğitimi verildi. İstanbul'da bulunan kamu ve özel sektöre ait tüm spor tesislerinin bilgileri oluşturulan spor envanteri (www.istanbulsporenvanteri.com) sitesinde toplandı. Kullanıcıların branşa göre arama yapabildiği site 847 bin 186 kişiye rehberlik ediyor.



Teknoloji hamlesi için gençlere yatırım



Yıl boyunca devam eden çalışmalarıyla, gençlere geleceklerine yatırım yapma olanağı sağlayan Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanlarının başında eğitime yönelik çalışmalar geliyor. İlkokul öğrencileri için afet, hayvan sevgisi, atık ayrıştırma ve geri dönüşüm gibi eğitimler organize eden Büyükşehir Belediyesi, milli teknoloji hamlesini gerçekleştirecek nesillerin yetişmesi amacıyla Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde kodlama, siber güvenlik ve yapay zeka başta olmak üzere 10 farklı branşta eğitimler düzenliyor. 235 bin 792 çocuk ve genç üyesi bulunan Belnet (İnternet ve Bilgi Erişim Merkezleri) şubeleri de sertifikalı birçok eğitime ev sahipliği yapıyor.



Lise ve üniversitelilere konferanslar düzenleniyor



İBB Çeşitli konferanslarla lise ve üniversite sınavlarına hazırlananları bilgilendirirken YKS sonrası şehrin meydanlarında verdiği ücretsiz Tercih Danışmanlığı hizmetiyle on binlerce gence rehber oluyor. Üniversite öğrencisi ve mezunlarının katıldığı Kariyer Eğitim Günleri ise gençlere hem rol model olarak kabul edebilecekleri isimlerle buluşma, hem de Türkiye'nin en büyük şirketlerinin yöneticileri ile bir araya gelme fırsatı sunuyor.



İBB, ilk ve ortaokullarda gerçekleştirdiği kırtasiye seti desteği ile öğrencilerin okul heyecanlarına ortak oluyor. Büyükşehir Belediyesi sadece bu yöndeki hizmetlerle yıllık 100 bin çocuk ve gencin eğitim hayatına doğrudan katkı sağlıyor.



226 bin çocuğa izcilik eğitimi verildi



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin farklı alanlarda yaptığı kamp hizmetleri İstanbullu çocuklardan, gençlerden ve ailelerinden yoğun ilgi görüyor. Üç aylık yaz dönemi boyunca, yarı yıl ve bahar dönemlerinde Türkiye İzcilik Federasyonu ile düzenlediği izci kamplarında 20 binden fazla katılımcıyı ağırlarken bugüne kadar düzenlenen kamplarda 10 ve 15 yaş aralığındaki 226 bin 628 çocuk izcilik eğitimi aldı. İzciliğin yanı sıra İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından doğa ve gençlik kampları da düzenleniyor. Macera parkurları, zipline, yüzme, takım oyunları, tırmanma, çeşitli spor branşları ve eğitim faaliyetleri gibi gençlerin motivasyonlarına arttıran kamplara ise yıllık 28 bin 200 kişi katılıyor.



Her yıl 40 spor organizasyonu düzenleniyor



2012 yılında Avrupa Spor Başkenti seçilen İstanbul ulusal ve uluslararası pek çok spor organizasyonun da merkezi haline geldi. Altın kategoride koşulan Vodafone İstanbul Maratonu ve Yarı Maratonu başta olmak üzere her yıl yaklaşık 40, bugüne kadar ise 470 ulusal ve uluslararası spor organizasyonu düzenleyen ve destek veren İBB bu organizasyonlarda yerli ve yabancı olmak üzere yılda 172 bin 581 sporcuyu İstanbul'da buluşturuyor.



İstanbul'da 692 okula 36 bin 927 bisiklet dağıtıldı



"Sporla yetişen sağlıklı bireyler", "her yerde spor, herkes için spor" ve "şimdi spor zamanı" mottolarından hareketle çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da bisiklet kullanımının yaygınlaşması ve obeziteyle mücadele için 692 okulda 36 bin 927 bisiklet dağıttı. Bu okullarda 628 bin 656 öğrencinin aktif olarak bu bisikletleri kullanmaları sağlanıyor.



Her yıl 2 bin kulüp ve okula malzeme desteği



Spora yapılan bir diğer önemli hizmeti ise İstanbul'da amatör spor kulüplerine ve okullara yapılan spor malzemesi destekleri oluşturuyor. Her yıl 2 bin kulüp ve okulu kapsayan destekler ile İstanbul'un spor alanındaki başarısının artması ve sporda alt yapının güçlendirilmesi amaçlanıyor. İBB tarafından bugüne kadar amatör spor kulüplerine ve okul spor kulüplerine yapılan malzeme desteği 40 milyon TL. Her yıl 20 farklı spor branşında 485 bin adet malzeme desteği gerçekleştiriliyor.



Yüz binlerce genç ve çocuk için kültür sanat etkinlikleri



Kültür sanat çalışmaları ile birlikte çocuk ve gençlik oluşumları da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde her yıl yüz binlerce kişinin aktif olarak katıldığı etkinlik, program ve projeler gerçekleştiriliyor. 750 bin gencin katılımı ile düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali; 43 bin 679 çocuğa ulaşan İBB Çocuk Meclisi'nin tarih, kültür ve eğitim çalışmaları; İBB Gençlik Meclisi'nin 299 bin 560 genci dahil ettiği etkinlikler ve İBB Eurodesk Temas Noktası tarafından 17 bin 429 gence yönelik İngilizce eğitimleri, Avrupa fırsatları hakkında bilgilendirmeler ve proje eğitimleri tüm İstanbullular tarafından ilgiyle takip ediliyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara ve gençlere yönelik olarak verdiği hizmetler arasında öne çıkan tüm bu çalışmalardan yılda 9 milyon 834 bin 881 kişi faydalanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA