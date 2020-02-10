İBB İLE GÜNGÖREN BELEDİYESİ'Nİ KARŞI KARŞIYA GETİREN BÜFE KALDIRILDI

Merter metro istasyonunun yanına kurulan büfe akşam saatlerinde olduğu yerden kaldırıldı. İBB Meclis toplantısında söz alan Güngören Belediye Başkanı Demir, büfenin İyi Partili meclis üyesi Ali Kıdık'a ait olduğunu iddia etmişti.

Encümen kararı olmadan ve izin belgesi ibraz edilmeden Merter metro istasyonuna konulduğu belirtilen büfe akşam saatlerinde kaldırıldı. Güngören Belediye zabıtası ile İBB zabıtasını karşı karşıya getiren büfe saat 21.30 sıralarında İBB ekipleri tarafından götürüldü.

BÜFENİN İYİ PARTİ MECLİS ÜYESİ ALİ KIDIK'A AİT OLDUĞU İDDİASI

Bugün İBB Meclis'inde gerçekleşen toplantının sonuna doğru söz alan Güngören Belediye Başkanı Bünyemin Demir, büfeyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Demir yaptığı açıklamada, büfenin İYİ Partili meclis üyesi Ali Kıdık'ın olduğunu iddia etti. Büfeyle ilgili hazırlanan belgelerin de usulsüz olduğunu ifade eden Demir, İmamoğlu'na inceleme talebinde bulundu. Söz alan İmamoğlu ise konuyla ilgili incelemeyi yapacağını söyledi.

Görüntü Dökümü:

Büfenin kaldırıldığı yer

Merter metrosu

Merter üst geçiti

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Büfenin kaldırılmadan önceki görüntüsü

- İstanbul