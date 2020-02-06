Merter'deki büfe İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getirdi

Geçtiğimiz salı gece saatlerinde Güngören Abdurrahman Nazif Gürman mahallesi sınırları içerisinde bulunan Merter Metro istasyonu ve otobüs durağının yanında İBB ekipleri tarafından bir büfe kuruldu. Güngören Belediyesi zabıta ekipleri encümen kararı olmadığı ve herhangi bir izin belgesi ibraz edilmediği gerekçesiyle büfeyi kaldırmak istedi. İBB tarafından büfenin başında beklemek için görevlendirilen zabıta ekipleri ile büfeyi kaldırmak için gelen Güngören Belediyesi zabıta ekipleri karşı karşıya geldi.

"BÜFENİN BURADAN KALDIRILMASI GÖREVİM OLDUĞU İÇİN BURADAYIM"

Güngören Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Akgün, "Bu büfenin buraya koyulması için Büyükşehir Belediyesi encümen kararıyla beraber belediyemize herhangi bir resmi belge ve izin belgesi ibraz edilmemiştir. Büfenin buradan kaldırılması benim görevim olduğu için buradayım. Büfenin Büyükşehir Belediyesine veya iştiraklerine ait olduğu ile ilgili bize bilgi verilmediği için iki belediye zabıtaları olarak buradayız" dedi.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Akgün, "Biz bu büfe 500 metre ileride Metro ve Metrobüs üst geçidinin ayağında Güngören tarafında yine aynı şekilde gece yarısı bırakılmış, biz yine görevimizi yapmak üzere oraya gitmiş ve Büyükşehir zabıtaları ile karşı karşıya gelmiştik. Ancak karşılıklı istişareler sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri aynı büfeyi alıp uzaklaştılar. Yaklaşık bir ay sonra aynı büfe izin belgesi ibraz edilmeden buradaki yeşil alana bırakıldı. Büfenin kaldırılması için buradayız. Biz görevimizi ifa etmek için gerekli kişilerle irtibat kurmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Büfeyle ilgili İBB'den ise henüz bir açıklama yapılmadı.