İBB İŞÇİLERİ EYLEMİNDE "KORONVİRÜS" KISITLAMASI
İdris TİFTİKCİ DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)nden çıkarılan işçilerin İBB binası önünde başlattıkları eylem, kısıtlı sayıda kişi ile sürdürülecek.
16.03.2020 18:35 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:35
İdris TİFTİKCİ DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)nden çıkarılan işçilerin İBB binası önünde başlattıkları eylem, kısıtlı sayıda kişi ile sürdürülecek.İşten çıkarılan işçilerin, İBB binası önünde 203 gündür gerçekleştirildikleri eylem sürüyor. İşçiler, koronavirüse karşı önlem olarak eylemlerine az sayıda kişiyle devam edecek. Kalabalık bir şekilde durmanın riskli olduğunu belirten Doktor Hikmet Çevik, protesto eyleminin devam edeceğini ancak az sayıda işçinin İBB önünde kalacağını söyledi.
"BİR KAÇ ARKADAŞIMIZ OLACAK"İşten çıkarılan işçilerin koronavirüs salgınına rağmen mücadelelerini bırakmadıklarını söyleyen Çevik, "Mevcut belediye yönetimi tarafından işten çıkarılan belediye işçilerinin haklı mücadelesinin 203'üncü gününde onlara destek vermek için geldim. Korona salgını günlerinde bile bu mücadelelerini bırakmadılar. Mücadeleye devam, bir kere en önemli korunma yolu o. İşimize sahip çıkacağız, işimiz yoksa hiçbir şeyimiz yok. Bir kere bu kalabalıkta bulunmayacağız. Zaten bütün kalabalık toplanma yerlerinin uygun olmadığı Sağlık Bakanlığı tarafından bildirildi. Ateşin altında birkaç odun bulunduracağız. Yani mücadeleden vazgeçmediğimizi, ısrarlı olduğumuzu, kararlı olduğumuzu göstereceğiz ama hastalıktan da korunacağız. Az sayıda arkadaşımız burada olacak. Birkaç arkadaşımız olacak daha fazlası değil" diye konuştu.
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Kaynak: DHA
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, DHA, Güncel
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