İBB İSMEK'ten büyük atılım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEK'in eğitimdeki çeyrek asırlık deneyimi uzaktan eğitimle dünyaya açılıyor. İSMEK, hazırlıkları tamamlanan Uzaktan Eğitim Merkezi sayesinde nitelikli eğitimlerini, günümüz teknolojilerinin kullanıldığı modern bir teknik alt yapı ile sanal ortamda milyonlarca kişiye ulaştıracak. Herhangi bir sebeple kişisel gelişimine zaman ayıramayan bireylerin, istedikleri eğitimi almalarına imkan sağlayacak İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi, kişiye derslere istediği zaman ara verip istediği zaman kaldığı yerden devam edebilme özgürlüğü tanıyor.



İletişim teknolojileri sayesinde bireylerin zaman ve mekan bağımlılığı bulunmaksızın yararlanabileceği bu sistem, eğitim konusundaki en önemli sıkıntılardan biri olan "fırsat eşitsizliği" sorununu gidermeye de büyük ölçüde katkı sağlıyor. Herhangi bir sebeple kişisel gelişimine zaman ayıramayan bireylerin istedikleri eğitimi almalarına imkan sağlayan bu sistem aynı zamanda öğrenciye dilediği zamanda, kendi hızında öğrenme olanağı sağlıyor.



İSMEK eğitimleri sınırları aşacak



Kişilere derslere istediği zaman ara verip istediği zaman kaldığı yerden devam edebilme özgürlüğünü tanıyan, dersleri zamanında bitirip bitirmeme, başarılı olup olmama konularının tümüyle kişinin kendi sorumluluğunda olduğu uzaktan eğitim sistemi, önümüzdeki dönemde İSMEK'in yeniliklerinden biri olacak. Hazırlıkları süren ve yakında hayata geçirilecek olan uzaktan eğitim sistemi ile İSMEK'in eğitimdeki 23 yıllık deneyimi herkese ulaşacak. İSMEK bu sistem sayesinde, nitelikli eğitimlerini, günümüz teknolojilerinin kullanıldığı modern bir teknik alt yapı ile sanal ortamda milyonlarca kişiye ulaştıracak. Bugüne kadar 3 buçuk milyona yakın kişiye eğitim veren İSMEK, uzaktan eğitim sistemi ile daha fazla kişinin eğitimde öncelikli tercihi olacak.



Senkron ve asenkron öğrenme ortamları



İSMEK eğitim merkezlerine ulaşmada sıkıntı yaşayanların, seyahat engeli olanların, bedensel engeli bulunanların veya zaman problemi olanların kolaylıkla yararlanabileceği uzaktan eğitim sisteminde, "senkron" ve "asenkron" olmak üzere iki ders türü bulunuyor. Senkron eğitimde, öğrenci ve öğretmenin aynı anda bir canlı yayın sistemi üzerinden öğrenme ortamına bağlandığı etkileşimli öğrenme ortamı oluşturuluyor. Asenkron eğitim ise öğrencinin önceden hazırlanmış materyaller üzerinden (video, grafik, .ppt vb.) bilgiye kendi hızında ulaşabileceği diğer uzaktan eğitim türü. Öğrenciye canlı olmayan içeriklerin sunulduğu öğrenme ortamı olan asenkron sistemde, öğrencinin hedeflere ulaşıp ulaşmadığı online testler ile kontrol edilebiliyor.



Ne tür eğitimler verilecek?



Daha fazla kişiye İSMEK eğitimlerinden faydalanma imkanı sunacak İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi bilişim, grafik, muhasebe vb. alanlarda ekran eğitimleri; yabancı dil eğitimleri ile spor, mutfak sanatları, el sanatları vb. alanlarda ise uygulamalı eğitimler verecek. Ders içerikleri, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün (HBOGM) uzaktan eğitim modülüne uygun biçimde verilecek. HBOGM'de uzaktan eğitim modülü olmayan ders içerikleri ise uzaktan eğitime uygun hale getirilecek.



Uzaktan eğitime nasıl dahil olacaksınız?



İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi'nin eğitimlerinden yararlanmak isteyenlerin, normal İSMEK eğitimlerinde olduğu gibi online kayıt yaptırmaları gerekiyor. Senkron eğitimlere devam eden ve gerektiğinde online sınav yapılarak ön şart sağlayan öğrenciler, canlı derslere davet edilebilecek. Asenkron eğitimler genel branş kategorisinde değerlendirilerek, öğrenci için kayıt esnasında mevcut genel branş kayıt şartları uygulanacak. Öğrenci, asenkron bir eğitimden faydalanırken bazı branşlarda İSMEK'in diğer merkezlerindeki eğitimlerine devam edilebilecek veya senkron uzaktan eğitime katılabilecek.



İSMEK uzaktan eğitimde sertifkalandırma



İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi'nin eğitim programına dahil olan ve derslerin yüzde 80'ine katılmış öğrenciler için, eğitim sonunda yapılacak olan sınavda yüzde 70 oranında başarı kaydedilmesi halinde belge, sistem tarafından üretilebilecek ve öğrenci İSMEK Sertifikasına sahip olabilecek. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün Uzaktan Eğitim Sertifika Sistemi'ne dahil olan eğitimlerde ise kurumun belirlediği şartlar uygulanarak, öğrencilere HBOGM Onaylı İSMEK Sertifikası verilecek. Uluslararası sertifika verilecek olan programlarda ise ilgili kurumun şartlarına uyulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA