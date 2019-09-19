İBB, İSPARK'la ilgili skandal haberleri yalanladı: 1,5 yıl öncesine ait

Bazı medya organlarında yer alan haberlerde İSPARK görevlisinin kendisine "Boş yer var mı?" sorusunu soran sürücüye "Gabar'da da var, Kato'da da var" cevabını verdiği görülmüştü.

Haberlerde daha sonra ise "İSPARK çalışanının bu cevabı akıllara eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in 31 Mart yerel seçimleri öncesinde "İmamoğlu İstanbul'u kazanırsa, İSPARK HDP'lilere teslim edilecek' ifadelerini akıllara getirdi" denmişti.

Skandal haberlerle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) bir açıklama geldi. İBB Sözcüsü Murat Ongun söz konusu videonun 1,5 yıl öncesine ait olduğunu ve konu hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.

"ASILSIZ İDDİALAR EKLENEREK GÜNCELMİŞ GİBİ SERVİS EDİLMİŞTİR"

Ongun Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında bir İSPARK çalışanına ait video, İBB'ye yönelik asılsız iddialar eklenerek güncelmiş gibi servis edilmiştir. Yapılan incelemede videonun 1,5 yıl öncesine ait olduğu tespit edilmiş ve disiplin soruşturması başlatılmıştır."