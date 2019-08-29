İBB iştiraklerinden İGDAŞ'ın yeni Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen oldu

Yeniçağ'da yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönetim kadrosu yapılandırması devam ediyor. İBB'nin iştirak şirketlerinden İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (İGDAŞ) yeni Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen oldu.

MİTHAT BÜLENT ÖZMEN KİMDİR?

Dr. Özmen, 1988-1992 yılları arasında Mülkiye'de siyaset bilimi ve kamu yönetimi okudu. AB Jean Monnet Bursiyeri olarak özel sektörü temsilen gittiği University of Kent, Brussels School of International Studies'den uluslararası ilişkiler yüksek lisans derecesi alan Özmen, doktorasını Okan Üniversitesi'nde bankacılık ve finans üzerine yaptı.

Dr. Mithat Bülent Özmen

1992 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığı'nda iş hayatına başlayan Dr. Özmen, 1994 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu'na katıldı. Dr. Özmen, müteakip süreçte hem banka ve finans kuruluşlarında hem de reel sektörde CCO, CRO, COO ve CFO olarak çalıştı. En son Türkiye Varlık Fonu'nda CFO ve COO olarak görev alan Dr. Özmen, halihazırda Akfel Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO'luk görevlerinin yanı sıra Doğal Gaz İthalatçıları Derneği (GAZİD) Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yürütmektedir.

2 KRİTİK İSİM DAHA İBB'YE ATANMIŞTI

Dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan iki yeni atamayla; Hülya Muratlı Kültür Daire Başkanı olurken, Mahir Polat da Kültür Varlıkları Daire Başkanı olarak atanmıştı.