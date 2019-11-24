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İBB Kadın Dayanışma Evi açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Kadın Dayanışma Evi'ni hizmete aldı.

24.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:58İBB Kadın Dayanışma Evi açtı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Kadın Dayanışma Evi'ni hizmete aldı.
İBB'den yapılan açıklamada, can güvenliği riski kalmamış, iş yaşamına girmeye hazır ya da çalışan kadınlara destek verilecek bu evlerde, kadınlara ihtiyaç duydukları bütünlüklü sosyal hizmetler sunulacağı belirtildi.
Sosyal, psikolojik ve hukuksal destek de alacak kadınlar, aynı zamanda istihdama yönlendirilecek.
Kadınların varsa çocukları ile birlikte yaşayacakları özel yaşam alanlarının da oluşturulduğu evlerde, kadınlara ihtiyaç duydukları para yönetimi, iş arama, görüşme teknikleri gibi pratik iş ve yaşam bilgileri verilerek, İBB bünyesindeki İSMEK'ler aracılığı ile de meslek edinmeleri teşvik edilecek.
Bütünlüklü sosyal çalışma ile çok yönlü güçlendirmenin hedeflendiği merkezde; kadınların beraberindeki çocuklarına yönelik de bakım ve eğitim desteği sağlanacak.
Cinsiyete dayalı ayrımcılığın, şiddetin, dışlanmanın sonlandırılması, kadınların çok yönlü desteklenmesi, erkeklere yönelik çalışmaların yürütülebilmesi amacıyla, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü kurulması için Kasım ayı oturumunda İBB Meclisi'ne öneride bulunulduğu belirtilen açıklamada, kurulacak müdürlük bünyesinde, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına katkı sunacak eğitimler ve farkındalık çalışmaları sürdürüleceği vurgulandı.
Açıklamada, çocuklara yönelik hizmet ve politikaları önceleyen yönetim anlayışının kurumsal yapıya dönüştürülmesi amacıyla Çocuk ve Aile Şube Müdürlüğünün de kurulacağı aktarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

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