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İBB Kent Orkestrası Büyükçekmecelileri coşturdu

Büyükçekmece Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Orkestralar Müdürlüğü Kent Orkestrası Konserine ev sahipliği yaptı.

27.12.2019 09:16 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:22 İBB Kent Orkestrası Büyükçekmecelileri coşturdu
Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Orkestralar Müdürlüğü Kent Orkestrası Konserine ev sahipliği yaptı. Konsere vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetenekli koristleri ve müzisyenlerin katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser, halkın büyük ilgisini topladı. Konserde İtalyanca, İngilizce ve Fransızca gibi hem yabancı dilde hem de Türkçe olarak sevilen şarkılar 4 solist ve orkestra üyeleri tarafından icra edildi. Seyircileri seslendirdikleri şarkılarla coşturan orkestraya, zaman zaman seyirciler de eşlik etti.

Konser sonrasında sanatçılara teşekkür etmek ve çiçek takdimi için sahneye çıkan Büyükçekmece Belediye Başkanı Yardımcısı Başak Sancar, konsere katılamayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün selamlarını ileterek "Başkanımızın bugün burada olmasını çok isterdim, bu dev orkestraya kendisi de şahit olsun isterdim. Tüm orkestra üyelerimize özellikle şefimiz başta olmak üzere solistlerimiz ve saz sanatçılarımız hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. Bu konserin 2019'un son konseri olduğunu da hatırlatan Sancar 2020 ile ilgili iyi dileklerini iletirken önümüzdeki yılda bu etkinliklerin devam edeceğini söyledi. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece, AKM, Güncel

Kaynak: İHA

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