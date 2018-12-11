11 Aralık 2018 Salı 14:48



11 Aralık 2018 Salı 14:48

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsüne bağlı, Türkiye'den ilk kez bir kurumun yer aldığı Kentsel Hareketlilik komitesine katıldı. Komite yarın Barselona'da ilk Genel Kurulu Toplantısını gerçekleştirecek.İBB açıklamasına göre, komitede 13 şehir, 17 şirket ve 18 üniversite ve araştırma kuruluşu yer alıyor. Komite "Yaşanabilir Kentsel Alanlar için Hareketlilik" sloganı ile en az 7 yıl boyunca görev yapacak. Konsorsiyumun ana hedefleri arasında, Avrupa'nın Hareketlilik alanında bilgi ve inovasyonunu gerçekleştiren itici gücü olmak, Kentsel Hareketlilik uygulayıcılarının yeni nesil eğitimlerini yürütmek, uygulamaya aday fikirlere destek olmak, geleceğin hareketlilik hizmetleri ve çözümlerinin pazarlara sunulmasını hızlandırmak ve yeni hareketlilik çözümlerini Avrupa'ya ve ötesine taşımak yer alıyor.Konsorsiyumda İBB ile Amsterdam, Barselona, Kopenhag, Eindhoven, Hamburg, Helmond, Helsinki, Milan ve Stockholm gibi şehirler BMW, VW, SEAT, SKODA, MAN gibi otomotiv şirketleri ve Münih Teknik Üniversitesi, Danimarka Teknik Üniversitesi, Hollanda Kraliyet Teknoloji Enstitüsü gibi Avrupa'nın önde gelen üniversite ve enstitüleri bulunuyor.Konsorsiyumun Türkiye ayağını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı altında Trafik Müdürlüğü yönetecek, ISBAK AŞ ve TÜBİTAK bağlı ortak olarak İBB'ye destek verecek.