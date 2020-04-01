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İBB, koronavirüs nedeniyle sahipsiz kalan hayvanlara mama dağıtıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle sahipsiz kalan hayvanların yoğun olduğu bölgelere mama yardımı yapıyor.

01.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:22
İBB, koronavirüs nedeniyle sahipsiz kalan hayvanlara mama dağıtıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle sahipsiz kalan hayvanların yoğun olduğu bölgelere mama yardımı yapıyor.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını ile mücadelede sokak hayvanlarının aç kalmaması için İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü çalışmalarını arttırdı. Bu kapsamda sahipsiz hayvanların yoğun olduğu bölgelerde kuru mama ile besleme yapılıyor.
Desteğin yapıldığı başlıca bölgeler Anadolu Yakasında Beykoz, Sancaktepe, Pendik, Tuzla, Avrupa Yakasında ise Eyüpsultan, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri olarak belirlendi.
Türkiye'yi etkisi altına alan küresel salgın sebebiyle vatandaşların evlerinden çıkmaması, restoran, lokanta ve cafe gibi yerlerin kapanması bölge halkı tarafından bakılan hayvanları da olumsuz etkiledi. Bu sebeple İBB, Gülhane Parkı, Sultanahmet Meydanı, Karaköy Perşembe Pazarı gibi önemli meydan ve parklara da mama bırakıyor.
Ayrıca Belgrad Ormanı bölgesindeki hayvanların beslenmesi de ihmal edilmiyor. Sahipsiz hayvanlar için görev başında olan ekipler, vatandaşlardan evde kalmalarını ama sokak hayvanları için kapı önlerine bir kap su ve mama bırakmayı unutmamalarını öneriyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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