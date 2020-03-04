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İBB, koronavirüse karşı önlem olarak duraklara dezenfektan cihazları yerleştiriyor

İBB, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede çok sayıda ülkeye yayılan yeni tip koronavirüse karşı önlem olarak Metrobüs istasyonlarında detaylı temizlik çalışması başlattı. İETT, ilaçlarla yıkanan istasyon girişlerine vatandaşların el hijyeni için dezenfektan cihazları yerleştiriyor.

04.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:09İBB, koronavirüse karşı önlem olarak duraklara dezenfektan cihazları yerleştiriyor

Kış aylarında artış gösteren enfeksiyon hastalıkları ile son dönemde tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı uzmanlar ellerin her fırsatta yıkanması gerektiğini vurguluyor.

METROBÜS HATTINDAKİ 44 İSTASYONA DA YERLEŞTİRİLDİ

İETT, vatandaşların el hijyenini koruması konusunda yeni bir çalışma başlattı, Metrobüs istasyonlarının girişlerine dezenfektan cihazı konuluyor. Başlangıç olarak Halıcıoğlu, , Darülaceze, Okmeydanı Hastane, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu istasyonlarında başlatılan uygulama Metrobüs hattındaki 44 istasyona da koyuluyor.

GÜNDE 3 KEZ KONTROL EDİLECEK

Bin kullanımlık dezenfektan cihazları gün içinde istasyon görevlileri tarafından 3 kez kontrol edilecek, biten dezenfekte sıvıları tamamlanarak vatandaşların el hijyenini korumasının devamlılığı sağlanacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Okmeydanı, Güncel

Kaynak: AA

4.03.2020 17:27:10