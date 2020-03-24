İBB, koronavirüsün tıbbi atıklar üzerinden yayılmaması için ek önlemler aldı

Sadece geçtiğimiz yıl, 8815 noktada toplam 27 bin 771 ton tıbbi atık toplayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tıbbi atıkların bertarafı konusunda ek önlemler aldı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan uygulamalarla salgının tıbbi atıklar üzerinden yayılmasının durdurulması amaçlandı. İBB ve İSTAÇ, çalışmalarını, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile uyum içinde yürütüyor.

Önlemler kapsamında, Asya ve Avrupa yakalarında dört yeni yedek araç hazır hale getirildi. Yine tıbbi atık geçici depolama kapasitesi sınırlı olan Sabiha Gökçen Havaalanı'nda, acil bir duruma karşı, 10 metreküp hacimli ve tam donanımlı bir toplama aracı bulundurulmaya başlandı. 7/24 alanda bekleyecek olan araçla kapasite sorununun ortadan kaldırılması amaçlandı.

ÇALIŞMALAR ÜÇ VARDİYAYA ÇIKTI

Bunlara ek olarak İSTAÇ bünyesindeki yakma tesisinde, karantina atıklarında meydana gelebilecek hızlı bir artışa karşı önlem alındı. Yeni bir düzenlemeyle sterilizasyon tesisi, üç vardiya çalıştırılmaya başlandı. Böylece yakma tesisine sevk edilen tıbbi atık miktarı en aza indirgendi. Ayrıca, atık toplama operasyonlarında bir aksaklık yaşanmaması için 10 tonluk geçici stok alanı boş olarak hazırda bekletiliyor.

İŞÇİLERE ÜST DÜZEY KORUMA

İBB, tıbbi atıkların toplanması esnasında çalışan personellerin enfeksiyon kapmaması için de gerekli iş sağlığı ve güvenliği kurallarını titizlikle uyguluyor. İşçiler, sahadaeldiven, maske, bone, iş elbisesi, çelik tabanlı kompozit burunlu iş ayakkabısı, gözlük ve göz durulama sıvısı gibi kişisel koruyucu donanımlar kullanıyor.

Kaynak: Bültenler