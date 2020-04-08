İBB Kültür Daire Başkanlığı "Yaşar Kemal Efsanesi" belgeseli ile evinize konuk oluyor

Geçtiğimiz hafta online olarak yayınlanan, "Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali" belgeselinin ardından, senaryosunu ve yönetmenliğini Aydın Orak'ın üstlendiği "Yaşar Kemal Efsanesi" belgeseli, 10 Nisan Cuma akşamı saat 22.30'da Youtube İBB Kültür Sanat kanalından yayınlanacak. Belgeselde, büyük yazar Yaşar Kemal'in doğumundan ölümüne tüm hayatı, kendi ağzından ve hayatına tanıklık etmiş dostlarının anlatımlarıyla aktarılıyor.

23 Nisan Online Etkinliklerle Kutlanacak

Nisan ayı boyunca, hem yetişkinler hem de çocuklar için birçok kültür sanat etkinliği, Kültür Daire Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından ve Youtube kanalından yayınlanacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da, online etkinliklerle kutlamaya hazırlanan Kültür Daire Başkanlığı, 23 Nisan haftasında çocuklar için; opera, tiyatro, film gösterimi, konser ve söyleşiler gerçekleştirecek.

Bizleri kultursanat.ibb.istanbul adresinden, İBB Kültür mobil web uygulamasında, Youtube İBB KÜLTÜR SANAT kanalından ve sosyal medya hesaplarımızdan takipte kalınız.

Sağlık ve sanat dolu günlerde görüşmek dileğiyle.

Kaynak: Bültenler