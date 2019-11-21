İBB kültür merkezlerinde bu hafta 50 etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kültürel etkinlikleri kapsamında bu hafta 12 konser ile 24'ü çocuk olmak üzere 36 tiyatro oyunu, ücretsiz olarak İstanbulluların beğenisine sunulacak.

Kültür merkezlerinde 23 Kasım saat 20.00'de ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserler kapsamında kuruluşundan bugüne sanat yaşamlarına 18 albüm sığdıran "Ezginin Günlüğü", İBB Ali Emiri Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi brass sanatçıları tarafından 2015'te kurulan "Brassolist", Türkiye'nin prestijli caz orkestraları ile solist olarak konserler veren Ceren Gündoğdu'yla beraber İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezin'de konser verecek.

Balkan müziğinin sevilen isimlerinden Suzan Kardeş de 23 Kasım akşamı, İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde sevenleriyle bir araya gelecek.

Profesyonel müzik kariyerine 2012 yılında yayımladığı "Sır" adlı single çalışmasıyla başlayan Ekin Uzunlar da İBB Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde, "Takvim", "Uzun Lafın Kısası", "Vay Haline" gibi şarkıları ile tanınan şarkıcı-aranjör Bahadır Tatlıöz Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde, söz yazarı, besteci ve müzisyen kimliği ile geniş kitleler tarafından takip edilen Nev, Bir Nev-i Alaturka albümünden şarkılarıyla, İBB Adem Baştürk Kültür Merkezi'ne konuk olacak.

Geniş repertuvarı ile çalışmalarını sürdüren Sibel Tüzün, Tuzla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde, 2003'te ilk albümünü "Su Misali" adıyla çıkaran yorumcu, besteci ve söz yazarı Orhan Ölmez, İBB Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

"Hatırla Sevgili" dizisinde seslendirdiği "Yaralı Kalbim" şarkısıyla tanınan Atakan Akdaş da "Alaturka Müzik" konseri ile İBB Şile Kültür Merkezi'nde, 1993 yılında TRT İzmir Radyosu Korosu'nda müzik hayatına başlayan, Fedon ve Hayko'ya uzun yılar vokallik yapan, sonrasında albüm çalışmalarına imza atan, pop müzik yorumcusu Nilgül, İBB Enver Ören Kültür Merkezi'nde sevilen şarkılarını seslendirecek.

İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nda sanat yönetmenliği görevi üstlenen Ferhat Livaneli, orkestrası ile İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde, besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu ise İBB Başakşehir Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

24 çocuk oyunu minik seyircilerle buluşacak

Çocuk oyunlarında ise 23 Kasım'da "Müziksiz Üke" İBB Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde, İBB Başakşehir Kültür Merkezi'nde "Kırık Boynuzun Hikayesi", İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde "Tatlı Düşler", İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde "Çinyo ile Markonyo", İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde "Dört Kafadar Müzikali", İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde "Bremen Mızıkacıları", İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde "Don Kişot'un Serüvenleri", İBB Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde "Mehmet Özden Kukla Show", İBB Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde "Arkadaş", İBB Şile Kültür Merkezi'nde "Erik Çekirdeği", İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde "Kofi'nin Yolculuğu" ve İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde "Karlar Kraliçesi Müzikali" minik seyircilerin beğenisine sunulacak.

Program kapsamında 24 Kasım'da ise İBB Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde "Masal ile Minnoş", İBB Başakşehir Kültür Merkezi'nde "Korkusuz Salyangoz", İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde "Cingöz ile Camgöz", İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde "Soğuktan Korkmayan Tek Kuş", İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde "Kutup Macerası", İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde "Süper Hospi Mikroplara Karşı", İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde "Bilge Aşçı ve Çınar'ın Hikayesi", İBB Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde "Minik Maymun Muki", İBB Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde "Masalcı Havuç ile Kuklacı Sibel Ablanın Hikayeleri", İBB Şile Kültür Merkezi'nde "Bulut'un Hikayesi", İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde "Sağlıklı Beslen Hasta Olma" ve İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde "Erik Çekirdeği" sahnelenecek.

Yetişkin oyunlarında da İBB Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde "Müfettiş", İBB Başakşehir Kültür Merkezi'nde "Hayırlara Vesile", İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde "Binbir Gece Masalları", İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde "Dünyanın En Güzel Arabistanı", İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde "Tarla Kuşuydu Juliet", İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde "Yalan Dolan", İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde "Mor", İBB Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde "Bence Hiç Komik Değil", İBB Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde "Bir Kadın Uyanıyor", İBB Şile Kültür Merkezi'nde "Begonviller Yaza Açar mı?", İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde "Ocak" ve İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde "Gözlerin Ardında Müzikali" tiyatroseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA