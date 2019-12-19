İBB kültür merkezlerinde bu hafta 60 etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kültürel etkinlikleri kapsamında bu hafta 18 konser ile 42 tiyatro oyunu, ücretsiz olarak İstanbulluların beğenisine sunulacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, kültür merkezlerinde yarın gerçekleştirilecek konserler kapsamında 2014'te kurulan ve eserlerinde Karadeniz esintilerine yer veren Grup İmera, şarkılarını İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde yorumlayacak.

Müzik kariyerinde 50 yılı geride bırakan müzisyen, besteci, söz yazarı ve aranjör Vedat Sakman da İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Makedonya'dan göç etmiş Rumeli Türk'ü olan ailesinin de etkisiyle Rumeli Balkan müziğine ilgi duyan yorumcu Rumeli Ekrem, İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde Balkan dünyasının sevilen eserlerini seslendirecek.

"Şifalı sesler topluluğu" olarak nitelendirilen Özgür Baba, Gökçe Es ve Briken Aliu'dan oluşan "Hemhal Ol'anlar" İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde konser verecek.

Keman başta olmak üzere udun da aralarında bulunduğu ondan fazla enstrümanı profesyonel olarak çalan ve Vivaldi'den Köroğlu'na geniş yelpazedeki eserleri yorumlayan Suat Erdem ise İBB Şile Kültür Merkezi'nde Şilelilerle buluşacak.

21 Aralık'taki konserler

Geleneksel tasavvuf musikisini bugünün müzik anlayışıyla harmanlayan "Kalenderi" grubu, 21 Aralık'ta, kendilerine ait olan bestelerin yanı sıra anonim söz ve bestelerin de yer aldığı eserler ile İBB Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Son dönemde Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Ekin Uzunlar, İBB Başakşehir Kültür Merkezi'nde sevenleri ile bir araya gelecek.

Yönünü geleneksel halk müziğine çevirmiş ve kendine has bir tını oluşturmak üzere müzikal yolculuğa başlayan "Grup Abdal", İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde "özgün müzik" temalı bir konser verecek.

Uzun yıllar İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nda sanat yönetmenliği görevi üstlenen Ferhat Livaneli ve orkestrası, İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde seçkin eserlerinden oluşan bir repertuvarla müzikseverlerle buluşacak.

Usta müzisyen Göksel Baktagir, İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde İranlı sanatçıların da eşlik edeceği "Saznağme -Tahran'dan İstanbul'a" başlıklı konseri dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Samsun'da başladığı müzik kariyerine İstanbul'da çok sayıda konser ve stüdyo çalışmalarıyla devam eden ve İTÜ TMDK Ses Eğitimi bölümünü birincilikle bitiren Salih Gündoğdu, İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Eski kantoları yeniden yorumlayan Gamze Canyurt, İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde, birçok başarılı dizi müziği, albüm çalışmalarının yanı sıra radyoculuk ve yazarlık alanında da çalışmaları bulunan müzisyen Aydilge, İBB Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak.

"Sasa Serap" adıyla tanınan müzisyen Serap Ekinci Yaşar, Sultanbeyli İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde, "Opera Twins" olarak ünlenen Didem Balık ve Sinem Balık kardeşler, İBB Sarıyer Kültür Merkezi'nde, yerel ezgilerin, modern düzenlemeler ve çağdaş enstrümanlar eşliğinde icrasını yapan Bayar Şahin, Türkçe, Gürcüce, Lazca, Megrelce, Hemşince ve Abhazca olarak seslendirdiği eserler ile İBB Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle bir araya gelecek.

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Niyazi Koyuncu, İBB Şile Kültür Merkezi'nde Türkçe, Lazca ve Gürcüce şarkılar seslendirecek.

Bugüne kadar çıkardığı kişisel albümlerinin yanı sıra film ve dizi müzikleriyle de büyük beğeni toplayan Karadeniz müziği yorumcularından Selçuk Balcı ise İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Tiyatro oyunları

İBB Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde "Bir Kadın Uyanıyor", İBB Şile Kültür Merkezi'nde "Yılın Düğünü", İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde "Mor", İBB Başakşehir Kültür Merkezi'nde "Sarıkamış Beyaz Hüzün", İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde "Kuvayi Milliye Destanı", İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde "Kadın", İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde "Beş Sevim Apartmanı", İBB Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde "Öylesine Hikayeler", İBB Sarıyer Kültür Merkezi'nde "Ben Senim" ve İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde "Bence Hiç Komik Değil" oyunu 22 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak.

Çocuk oyunlarında da 21 Aralık'ta İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde "Çizmeli Kedi Müzikali", İBB Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde "Süper Hospi Mikroplara Karşı", İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde "Haylaz Peter", İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde "Mehmet Özden Kukla Show", İBB Sarıyer Kültür Merkezi'nde "Çerçöp Derler Bize", İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde "Fatih Ermiş ile Çocukça Şeyler", İBB Başakşehir Kültür Merkezi'nde "Sağlıklı Beslen Hasta Olma", İBB Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde "Küçük Hezarfen", İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde "Alis Harikalar Diyarında", İBB Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde "Müziksiz Ülke", İBB Şile Kültür Merkezi'nde "Bilge Aşçı ve Çınar'ın Hikayesi", İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde "Arkadaş" ve İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde "Çoço Çiçi ve Odrik" minik seyircilerin beğenisine sunulacak.

Ayrıca İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde "Merhaba Gölgem", İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde "Canavar mı Yok mu?", İBB Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde "Erik Çekirdeği", İBB Başakşehir Kültür Merkezi'nde "Haylaz Peter", İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde "Küçük Kedi Tırtık", İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde "Güzel Bir Dünya İçin", İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde "Bay Şıngır Mıngır", İBB Şile Kültür Merkezi'nde "Don Kişot'un Serüvenleri", İBB Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde "Çirkin Ördek Yavrusu", İBB Sarıyer Kültür Merkezi'nde "Sevimli Kedicikler", İBB Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde "Cırcır Böceği Durmadan Öteryus", İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde "Bir Dostluk Masalı" ve İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde "Dört Kafadar Müzikali" 22 Aralık'ta sahnelenecek.

Kaynak: AA