İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı: Araçlar meselesi kapanmış değil, daha yeni başlıyoruz

İstanbul Büyükşehir Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'da topladığı araçlarla ilgili sorulan "Lüks makam araçlarını kimler kullandı?" sorusu merak konusu. İki seçim arasında iade edilen 524 araçtan 104'ü lüks araç kategorisinde yer alıyor.

Konuya ilişkin Cumhuriyet gazetesine açıklamalarda bulunan CHP'nin İBB sözcüsü Balyalı, şunları söyledi;

"Araçların çok ciddi maliyetleri var, kira bedelleri satış bedellerine orantılı olarak diğer araçlardan çok daha fazla. İBB, 5 yılda 250 milyon lira tasarruf edecek. Bu araçlar farklı farklı şirketlerden alınmış, ihaleler ayrı ayrı yapılmış. Piyasada ismi geçen bir firmanın yoğunluğu, büyüklüğü var. Bunu kabul ediyoruz. İBB, uzun yıllardır iktidara yakın bir firma ile iş yapmayı tercih ediyordu. Belediyenin ana taşeronu diyebiliriz. Başkanlığımız, teftiş kurulu vasıtasıyla çalışma yapıyor. Eldeki bilgilerle belgeler karşılaştırılıyor."

İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı

"SÜREÇ YENİ BAŞLIYOR"

"Çok kısa zamanda bunların tek tek ortaya çıkacağını ve kamuoyuyla paylaşılacağını düşünüyorum. Belediye içinde, bu araçları kullanmaması gerekenlerin olduğunu düşünüyorum. Yine belediye dışına da araçlar verilmiş. Teftiş kurulu raporu kısa sürede sonuçlanır. Benim görüşüme göre Ak Parti, 23 Haziran'da seçimi açık farkla kaybedeceğinin farkındaydı. İhale iki yıldan beri devam ediyordu. Şirketlerde, büyükşehirde, İSKİ'de, İETT'de yani bu ihale 2 yıldır devam ederken bu araçları geri iade etmeyip iki seçim arasında iade ettilerse bunun tek bir gerekçesi vardır, seçimi kaybedecek olmaları.

"ARAÇLAR MESELESİNE DAHA YENİ BAŞLIYORUZ"

Elimizdeki bilgilerle belgeler arasında uyumsuzluk var, Teftiş kurulu yaptığı çalışma sırasında bu uyumsuzluğu araştırıyor. Bu da bence yakın bir süreçte ortaya çıkacak. Araçlar meselesi kapanmış değil, bence araçlar meselesine daha yeni başlıyoruz, Süreç yeni başlıyor, çünkü yeni bulgular ortaya çıkacaktır. Birkaç ayda 1.8 milyar liralık tasarruf yapacağız. Bu önemli bir sayı."

NE OLMUŞTU?

İBB Yönetimi Yenikapı'da yüzlerce araç sergilemiş ve bu araçların ihtiyaç fazlası olduğunu belirterek kiralandığı şirketlere iade edileceğini açıklamıştı. AK Parti ise bu araçların hizmet aracı olduğunu söyleyip vatandaş için kullanıldığını belirtmişti. AK Parti'liler seçim öncesi İBB Başkanı İmamoğlu'nun seçim öncesi bahsettiği 1717 makam aracını bulamadığı için böyle bir şova giriştiğini açıklamıştı.