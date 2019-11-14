Haberler » Güncel » İBB MECLİSİ'NDE 39 İLÇENİN BELEDİYE BÜTÇELERİ ONAYLANDI - Haber

İBB MECLİSİ'NDE 39 İLÇENİN BELEDİYE BÜTÇELERİ ONAYLANDI

İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı.

14.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:58İBB MECLİSİ'NDE 39 İLÇENİN BELEDİYE BÜTÇELERİ ONAYLANDI

İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı.

Kasım ayı meclis toplantılarının ikinci oturumu meclis birinci başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında yapıldı. Toplantıda 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı. Onaylanan bütçelere göre en düşüğü 45 milyon 753 bin 750 TL ile Adalar Belediyesi'nin oldu. En yüksek bütçe ise 901 milyon  327 bin  875 TL ile Esenyurt Belediyesi'nin oldu. Toplantıda oylanan 226 madde de kabul edilerek yasalaştı. Gümüşdağ, oylamaların ardından meclisi 27 Kasım'da toplanmak üzere kapattı.

Görüntü Dökümü:

-Meclis toplantısı

-Oylamalar

-Detaylar



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Göksel Gümüşdağ, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:18 İller Bankası'ndan "10 milyonluk konukevi" iddiasına yalanlama
19:18 MSB'den kınama
19:18 Yunanistan'da öğrenciler, polis şiddetini protesto etti
19:17 Bakan Pakdemirli'den İzmir'e tarıma dayalı OSB müjdesi
19:17 Spor izlanda milli takımı, stada ulaştı
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:11 İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
18:27 Son Dakika: Milliler zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 19:18:53