İBB MECLİSİ'NDE 39 İLÇENİN BELEDİYE BÜTÇELERİ ONAYLANDI

İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı.

Kasım ayı meclis toplantılarının ikinci oturumu meclis birinci başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında yapıldı. Toplantıda 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı. Onaylanan bütçelere göre en düşüğü 45 milyon 753 bin 750 TL ile Adalar Belediyesi'nin oldu. En yüksek bütçe ise 901 milyon 327 bin 875 TL ile Esenyurt Belediyesi'nin oldu. Toplantıda oylanan 226 madde de kabul edilerek yasalaştı. Gümüşdağ, oylamaların ardından meclisi 27 Kasım'da toplanmak üzere kapattı.

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