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İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı. En düşük bütçe Adalar Belediyesi'nin olurken, en yüksek bütçe Esenyurt Belediyesi'nin oldu.

14.11.2019 18:11 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kasım ayı meclis toplantılarının ikinci oturumu, Meclis Birinci Başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında yapıldı. Toplantıda 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK BÜTÇEYE SAHİP BELEDİYELER

Onaylanan bütçelere göre en düşüğü 41 milyon 500 bin TL ile Adalar Belediyesi'nin oldu. En yüksek bütçe ise 802 milyon 252 bin TL ile Esenyurt Belediyesi'nin oldu.

226 MADDE KABUL EDİLEREK YASALAŞTI

Toplantıda oylanan 226 madde kabul edilerek yasalaştı. Gümüşdağ, oylamaların ardından meclisi 27 Kasım'da toplanmak üzere kapattı.

İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Göksel Gümüşdağ, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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