Haberler » Güncel » İBB Meclisi'nde, 'Adalar'daki fayton plakalarının satın alınması' gündeme geldi - Haber

İBB Meclisi'nde, "Adalar'daki fayton plakalarının satın alınması" gündeme geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Toplantısında, Adalar'daki tescilli fayton plakalarının İBB tarafından satın alınması teklifi görüşüldü.

13.01.2020 20:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:28İBB Meclisi'nde,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Toplantısında, 'daki tescilli fayton plakalarının İBB tarafından satın alınması teklifi görüşüldü.
İBB'nin ocak ayı meclis toplantısında, Adalar'da toplu taşımacılıkta kullanılan at ve araçlarıyla birlikte tescilli fayton plakalarının satın alınmasıyla ilgili Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi gündem maddeleri arasında yer aldı.
Teklif mecliste oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyonlara sevk edildi. Komisyonda görüşülecek konu önümüzdeki aylarda tekrar İBB Meclisi'nde oylanarak karara bağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:31  Fatma Şahin: Gaziantep'te 2020'nin her ayında uluslararası etkinlik yapılacak - Haber
21:30  Havaya açılan ateş sonucu ölen kadının yakınları yasta-2 - Haber
21:30  Yürüyen merdivene ceketini kaptıran kişi için seferber oldular - Haber
21:28  Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadına dayak atan kişi yeniden gözaltına alındı - Haber
21:25  İsveç düşen uçaktaki vatandaşları için İran'dan tazminat istiyor - Haber
20:14  İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek - Haber
19:32  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Haber
17:32  Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
13.01.2020 21:32:59