İbb Meclisi'nde Gerginlik

İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB
) Meclisi'nde İETT
Genel Kurulu yapıldığı ve bütçesinin görüşüldüğü sırada gerginlik yaşandı.
Belediyenin Saraçhane'deki meclis salonundaki toplatıda, CHP
grubu adına söz alan Hakkı Sağlam
, İETT konusu görüşlerini dile getirirken İDO'nun özelleştirilmesini eleştirdi.
Sağlam, "14 yıllık Kadir Topbaş
'ın İstanbul'a yarattığı ciddi erozyon sorunu sonrası bunu toparlamaya çalışan zavallı Uysal
, bu işin içinden çıkamaz. Bu kente, nasıl ihanet edildiğini Sayın Cumhurbaşkanımız size söyledi. O dönemin Başbakanı, şimdiki TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, 'Bizde bunu yaptık' dedi. İETT'nin bunu yapmaya çalışabilir. Kentin sokaklarında araç geçilmeyecek noktaya gelinmesi bu kentin, caddelerinde araçların seyredemeyecek olması, bu kentte yaşanamayacak hale gelinmesinin sebebi sizlersiniz. Bizi hiç dinlemediniz." diye konuştu.
Bunun üzerinde AK Partili Meclis üyeleri, Sağlam'a tepki gösterdi. Meclis Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet
ise Sağlam'ı "Hakkı Bey, burada İETT'yi konuşuyoruz" diyerek uyardı. Sağlam bunun üzerine "Burada toplu taşımayı konuşmayacak mıyız?" diyerek Selamet'e tepki gösterdi.
Selamet, bunun üzerine "Arkadaşlar, burada İETT'yi konuşuyoruz. Lütfen mikrofonu kapatın" talimatı verdi. Sağlam da "Bunu sürekli yapıyorsunuz. Mikrofonu kapatamazsınız" dedi.
Çıkan tartışma üzerine Selamet, Hakkı Sağlam'ın güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine CHP'li Meclis üyeleri, sıralara vurarak Selamet'i protesto etti. Bir grup CHP'li Meclis üyesi, kürsünün yanına giderek Sağlam'ın salandan çıkartılmasına engel oldu.
Tepkisini sürdüren Selamet, oturama 10 dakika ara vermek zorunda kaldı. Ancak Meclis 10 dakikalık aranın arıdan toplanmayınca AK Parti'li İBB Meclisi Grup Sözcüsü Ömer Şahan, Meclis salonuna gelerek, verilen aranın 15 dakika daha uzatıldığını açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi,İstanbul Büyükşehir Belediyesi,İstanbul,İETT
15 Kasım 2018 Perşembe 20:21