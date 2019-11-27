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İBB MECLİSİ'NDE GERGİNLİK

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin Kasım ayı toplantılarının bütçe görüşmeleri sırasında gerginlik çıktı.

27.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:08İBB MECLİSİ'NDE GERGİNLİK

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin Kasım ayı toplantılarının bütçe görüşmeleri sırasında gerginlik çıktı. Toplantı sırasında gündem dışı söz alan AK Parti Meclis üyesi Solmaz Kıran, geçtiğimiz hafta TBMM'de CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un,  AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" demesini eleştirdi. Kıran'ın konuşmasının ardından CHP'li meclis üyeleri söz alarak cevap vermek istedi. Ancak meclis ikinci başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı, meclis çalışma yönetmeliğinde böyle bir usul olmadığını söyledi. Kalaycı, grup başkanvekili ve sözcüye isterlerse yanıt hakkı verebileceğini söyledi. CHP Grup sözcüsü Tarık Balyalı söz alarak yanıt hakkını kullandı. Ancak bu sırada tartışma büyüdü. CHP'li üyeler ile AK Partili üyeler arasında gerginlik çıktı. Balyalı konuşmasını tamamlayamayınca Kalaycı oturuma ara verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaşanan tartışma

-Detaylar



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Özlem Zengin, Güncel

Kaynak: DHA

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