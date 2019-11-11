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İBB Meclisi'nde İmamoğlu'nu kızdırdılar: Elini indir, haddini bildiririm sana

İBB Meclisi'ndeki oturumda İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın konuşması sırasında AK Parti sıralarından yükselen "Sen ne bağırıyorsun" sözlerine kızan İmamoğlu, "Ben meclis başkanıyım. Elini indir, sakin ol. Haddini bildiririm sana" ifadelerini kullandı.

11.11.2019 15:53 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:08

İBB Meclisi'nin Kasım Ayı birinci oturumu İBB Saraçhane Hizmet binasında yapılıyor. Oturumda ilk sözü İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan aldı.

AK PARTİ SIRALARINI RAHATSIZ EDEN İFADE

Konuşmasında ekonomik gelişmeleri eleştiren Özkan, Berat Albayrak'ı kaydederek "Damatın dediği gibi" şeklinde bir ifade kullandı. Özkan'ın bu sözleri AK Parti sıralarından tepki çekti.

İMAMOĞLU ÇOK KIZDI

Ortamın bir anda gerilmesi üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu devreye girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Salondan yükselen "Sen ne bağırıyorsun" ifadesine sert tepki gösteren İmamoğlu, "Ben bağırmıyorum, ben meclis başkanıyım. Elini indir, sakin ol. Haddini bildiririm sana. Sayın Grup Başkanvekili terbiye sınırlarını aşan üyeni uyar" şeklinde konuştu.

İBB Meclisi'nde İmamoğlu'nu kızdırdılar: Elini indir, haddini bildiririm sana

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İbrahim Özkan, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Güncel


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