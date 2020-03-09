İBB MECLİSİ'NDE İSTİKLAL MARŞI OKUNURKEN BAZI CHP'LİLERİN AYAĞA KALKMADIĞI GÖRÜLDÜ
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı meclis toplantıları sırasında AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, konuşması sırasında İstiklal Marşı'nı okudu.
09.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:58
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı meclis toplantıları sırasında AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, konuşması sırasında İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal Marşı'nın başladığı sırada AK Partili meclis üyeleri hemen ayağa kalkarken CHP'li üyeler ise bir süre sonra ayağa kalktı. Ancak arka sıralarda bulunan CHP'li bazı meclis üyeleri oturmaya devam etti. Bazı meclis üyelerinin ise bu sırada cep telefonlarıyla ilgilendiği görüntülendi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :İBB MECLİSİ'NDE İSTİKLAL MARŞI OKUNURKEN BAZI CHP'LİLERİN AYAĞA KALKMADIĞI GÖRÜLDÜ
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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