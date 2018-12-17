İbb Meclisi'nde "Yenileme" Tartışması

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, "Süleymaniye Yenileme Alanı - 2. Bölge 962 Ada Avan Tadilat Projesine" dair Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi sırasında "yenileme" tartışması yaşandı.Fatih Süleymaniye Yenileme Alanında tarihi Vefa Bozacısı'nın yanında bulunan Vefa İlim Yayma Vakfı Misafirhanesi yeniden yapılmak üzere yıkıldı.Vakıf, yeni yapılacak yurt binası için hazırlanan avan projenin 6 Eylül 2018 tarihli İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile uygun bulunduğu gerekçesiyle plan çalışmasının yapılması için belediyeye başvuruda bulundu.Bu konuda hazırlanan teklifte, bağımsız bölümler şeklinde tasarlanan 4, 8, 10, 24 ve 26 numaralı parsellerdeki yurt yapılarının ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle 962 numaralı yapı adasının tamamında plan değişikliği yapılması istendi.İmar ve Bayındırlık Komisyonunda olumlu bulunarak Meclis gündemine havale edilen raporda, yurt için hazırlanan "Fatih Süleymaniye Yenileme Alanı 2. Bölge 962 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği" ile toplam 3 bin 772 metrekarelik yapı adasının blok çizgisi bir metre büyütüldü.Talep doğrultusunda ön projenin imar planları ile uyumunu sağlayacak koruma amaçlı imar planı değişikliği İBB Meclisi'nde gündeme alınırken, görüşmeler sırasında tartışma yaşandı.Oylama sırasında söz alan CHP'li İBB Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu, kentin eskimiş alanlarının yenilenmesine karşı olmadıklarını ancak hazırlanan yenileme projelerinin kentin dokusu ile uyumlu olmadığını iddia etti.Yenilemenin binaları yıkarak değil mevcutları koruyarak yapılabileceğini söyleyen Hacıalioğlu, "Burada aldığımız başka kararlar ile günümüzde var olmayan eski camileri, mescitleri ihya ediyoruz. Eski fotoğraflara projelere bakıp planlar hazırlıyoruz. Şimdi burada ise var olan tescilli yapı yıkılıp yeniden yapılıyor. Bu kent planlama mantalitesine uymuyor. 'Bir yapıyı bir iki metre büyüttük' demekle bu işler olmaz. Blok büyütülür, çatı katı yapılır, seyir terası eklenir… Bunların önü alınamaz" dedi.Bunun üzerine açıklama yapan İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Yüksel Akyol, İlim Yayma Vakfı'nın yurdu için küçük bir metrelik düzeltme yapıldığını ifade etti.Akyol, "Söz konusu dosyada; Süleymaniye'de İlim Yayma Vakfı'nın yurt olarak kullandığı bölgenin yenileme projesine göre bir revizyon gerekiyor. Yaklaşık olarak blok bir metre büyütülüyor. Ayrıca önceki haline uygun hale getiriliyor. Burada yapılacak eser, buradaki dokuya uygun. Buradaki kültürel değerlere önem veren bir anlayışımız var. Sayın üyenin bahsettiği konuyla hiç ilgisi yok. Söz konusu adada, tescilli eserleri koruyarak bir kültür ve sosyal tesisin bir metre daha büyütülmesidir. Basit bir konudur." diye konuştu.Bunun üzerine tekrar söz alan Hacıalioğlu, "Bu bölgeler birinci derece koruma alanları. Kendisi çok iyi biliyor. Çünkü bu alanlarda çalışıyor. Bütün bu bölgeler, bir tane, iki tane veya üç tane yapıyı bir araya getirip, bir tanesini bir metre büyütmek, bir tanesine çatı katı kurmak şeklinde yapılaşma olunca durumun ne hale geldiğini hep beraber görüyoruz. Siz bir yapıyı bir metre büyüttünüz. Bu yenileme projelerinin sermaye aktarımı amacıyla yapıldığını hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.Yaşanan tartışmaya katılan AK Parti Grup Başkanvekili Ömer Lütfü Arı, insanların lise döneminde edebiyat eğitimleri sırasında teşbih, mübalağa sanatları öğrendiklerin ancak CHP'li Esin Hacıoğlu'un anlatımlarının hangi sanata uygun düştüğünü anlamakta zorluk çektiklerini belirtti.Türkiye'de kamu yararına hizmet eden ve binlerce öğrenci yetiştiren İlim Yayma Cemiyeti'nin, Süleymaniye'de tarihi Vefa Bozacısı'nın bitişiğinde yer alanda dışa doğru değil, içe doğru bir metrelik bir değişikliği başka taraflara çekilmesine tepki gösteren Arı, şunları kaydetti:"Konunun mübalağa sanatını aşan şekilde ifade edilmesi doğru değil. Tekrar ifade edeyim. Burası, hepimizin bildiği, tarihi Vefa Bozacı'nın hemen yanındaki İlim Yayma Vakfı'na ait Yükseköğretim Yurdu'dur. Burası yıkılıyor, yeniden yapılıyor. İhtiyaç dolayısıyla kullanım alanını etkinleştirmek amacıyla çok cuzi miktarda içe doğru büyütülüyor. Devletin ilgili kurumları da bunun için 'yapabilirsiniz' demiş. Şimdi, buradan çıkıp, 'İstanbul'u yabancı sermayeye peşkeş çekmek, tarihi katletmek' ifadelerini kullanmak doğru değil."Tartışmaların ardından İBB Meclisi Birinci Başkan Vekili Ahmet Selamet, dosyayı oyladı.CHP'lilerin ret oyu verdiği oylamada, "Süleymaniye Yenileme Alanı - 2. Bölge 962 Ada Avan Tadilat Projesine" dair Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi.