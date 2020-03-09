İBB Meclisi'nden ortak İdlib kınaması
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, mart ayının ilk toplantısında İdlib'de Türk askerine yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı kınadı.
09.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:20
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, mart ayının ilk toplantısında İdlib 'de Türk askerine yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı kınadı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantılarının ilk birleşimi, Saraçhane binasındaki meclis salonunda Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.
Meclis salonunun Türk bayraklarıyla süslendiği toplantının açılışında, İdlib şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Divan katibi Duygu Koç Şimdi tarafından okunan bildiride, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna 27 Şubat 2020'de yapılan hain saldırıda 33 askerin şehit edildiği, 32'sinin de yaralandığı anımsatılarak, şöyle denildi:
"Acımız büyüktür, milletimizin başı sağ olsun. Bu alçak ve menfur saldırıyı İBB Meclisi'nde bulunan parti grupları olarak şiddet ve nefretle kınıyoruz. Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız mahfuz kalmak şartıyla, bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun desteği ile siyasi yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz. Kahraman Türk ordusu, TBMM tarafından kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi bundan sonra da üstün bir başarıyla gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır. İBB Meclisi olarak, bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, yüksek idealler istikametinde, ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi aziz milletimize ve dünya kamuoyuna bir kez daha bildiririz."
AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da konuşmasının sonunda İstiklal Marşı'nın son kıtalarını okuyunca tüm meclis üyeleri ayağa kalkarak Göksu'ya eşlik etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantılarının ilk birleşimi, Saraçhane binasındaki meclis salonunda Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.
Meclis salonunun Türk bayraklarıyla süslendiği toplantının açılışında, İdlib şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Divan katibi Duygu Koç Şimdi tarafından okunan bildiride, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna 27 Şubat 2020'de yapılan hain saldırıda 33 askerin şehit edildiği, 32'sinin de yaralandığı anımsatılarak, şöyle denildi:
"Acımız büyüktür, milletimizin başı sağ olsun. Bu alçak ve menfur saldırıyı İBB Meclisi'nde bulunan parti grupları olarak şiddet ve nefretle kınıyoruz. Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız mahfuz kalmak şartıyla, bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun desteği ile siyasi yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz. Kahraman Türk ordusu, TBMM tarafından kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi bundan sonra da üstün bir başarıyla gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır. İBB Meclisi olarak, bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, yüksek idealler istikametinde, ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi aziz milletimize ve dünya kamuoyuna bir kez daha bildiririz."
AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da konuşmasının sonunda İstiklal Marşı'nın son kıtalarını okuyunca tüm meclis üyeleri ayağa kalkarak Göksu'ya eşlik etti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İBB Meclisi'nden ortak İdlib kınaması
Manşet
Haberler
Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi