İBB Meclisinden "Barış Pınarı Harekatı" deklarasyonu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin AK Parti ve MHP'li üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı ortak deklarasyon hazırladı.

İBB Meclisinin ekim ayı toplantısı, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında Saraçhane'deki binada, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından söz alan AK Parti İBB Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, MHP ile Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı için bir deklarasyon hazırlandığını ancak buna CHP ve İYİ Parti'nin destek olmadığını söyledi.

İki partinin ortak deklarasyon metnini okuyan Gökkuş, Barış Pınarı Harekatı'nın Fırat'ın doğusundaki terör örgütleri PKK-PYD-YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, Türkiye hudutlarını ve halkın güvenliğini sağlamak ve bir barış koridoru tesis ederek Suriyelilerin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerinin önünü açmak için başlatıldığını belirtti.

Harekatın Türkiye için bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurgulayan Gökkuş, "Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir." dedi.

"Bölgede yeni bir iklim oluşturacak"

Barış Pınarı Harekatı'nın Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonları gibi bölgede yeni bir iklim oluşturacağını dile getiren Gökkuş, şöyle devam etti:

"Ülkemizin bu harekatla gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmedir. Bu çerçevede belediye meclisi olarak Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman Mehmetçik'in yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarıyla tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyet diliyoruz."

Gökkuş'tan sonra kürsüye gelen CHP'li Meclis Üyesi Ali Gökmen de ortak deklarasyon teklifinin kendilerine dün iletildiğini, vaktin az olması nedeniyle perşembe günü açıklanmasından yana olduklarını ifade etti.

Gökmen, sınırların güvenliğinin, sızmalara fırsat vermeyecek düzeyde güvenli hale getirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Kafa kesen cihatçı sürüleri dünyanın gözü önünde sınırlarımızı kullanarak Suriye'ye geçti. Ne bu taraftan Suriye'ye ne de Suriye'den bu tarafa geçişlere izin vermeliyiz. Ama ne yazıktır ki tüm uyarılara rağmen hükümet, Şam'da namaz kılma hayaliyle ülkemizi bu bataklığın içine doğru sürüklemekten çekinmedi. Şu an için en büyük dileğimiz şehit haberlerinin gelmemesi ve en kısa sürede askerlerimizin sağ salim bir şekilde evlerine dönmeleridir." ifadelerini kullandı.

CHP'li Gökmen'in ifadelerine, AK Parti meclis üyeleri masalara vurarak tepki gösterdi.

