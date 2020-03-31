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İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti

İBB'nin ihtiyaç sahipleri için başlattığı yardım kampanyasındaki gıda kolilerinin 150 TL'lik fiyatı büyük tepki çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı kolilerin içerisindeki ürünlerin değerinin 150 TL etmeyeceğini belirterek, ateş püskürdü. Yardım kolisinin fiyatına Fox haber sunucusu Fatih Portakal da tepki gösterdi.

31.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:22

Koronavirüs salgınına karşı tedbiren yeni uygulamalar hayata geçirilirken, bir yandan da işini ve gelirini kaybedenler için birçok yardım organizasyonu düzenleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yardım kolisi kampanyası başlattı. Ancak temel ihtiyaç ürünlerinin yer aldığı kolilerin fiyatının 150 TL olması tepki çekti. Sosyal medyada birçok kullanıcı kolinin içerisinde bulunan ürünlerin 150 TL etmeyeceğini söyledi.

150 TL'LİK KOLİNİN İÇERİSİNDE NELER VAR?

İBB'nin 150 TL olan ve fiyat olarak eleştirilen yardım kolisinin içerisinde; 1 litrelik ayçiçek yağı, 3 paket makarna, 1 kg bulgur, 1 kg nohut, 1 kg mercimek, 48'lik demlik poşet çay, bisküvi, helva, gofret, 1 kavanoz salça, 500 gram zeytin, 1 kilo un, tuz ve şekerin bulunuyor.

İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti

FATİH PORTAKAL DA ELEŞTİRDİ

İBB'nin pahalı bulunan yardım kolisine bir eleştiri de Fox Tv ana haber sunucusu Fatih Portakal'dan geldi. Portakal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İyi bir şey ama! Listeye baktım, bir de listenin değerine. Bedel pahalı geldi. Kendi marketime ve 2 de büyük markete sordurdum. Biri '98 TL, diğer ikisi 120 ve 102 TL' dediler. Listede göremediğim bir şey mi var? Ve sizde bu alımları kimler yapıyor?" ifadelerini kullandı.

İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti

MURAT ONGUN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Gıda kolisi tartışmaları sonrası İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan da bir açıklama geldi. "İBB'nin gıda kolisi üzerinden yapılan tartışmalar üzerine" diyerek sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Ongun, "Gıda paketinin yanında sabun ve kolonyadan oluşan ayrı bir hijyen paketi de mevcuttur. İsteyen vatandaş gıda kolisi, isteyen 150 TL maddi destek alacaktır. İBB her daim halkına şeffaf ve kaliteli hizmet verir" dedi.

İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Ancak Murat Ongun'un açıklamaları da sosyal medya kullanıcılarını tatmin etmedi. Birçok kullanıcı İBB'nin kampanyasına ateş püskürdü. İşte tepki gelen yorumlardan bazıları:

İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
İBB’nin 150 TL’lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Güncel

Haberin Videosu :

İBB'nin ihtiyaç sahipleri için 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti

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