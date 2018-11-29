İBB'nin Arsa Satışına Nuhoğlu'ndan Tepki

Nuhoğlu "Kamu arazilerinin satışıyla İstanbul'un geleceği satılıyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ünalan'da 29 bin metrekarelik alanı satışa çıkardı. 385 milyon TL ihale başlangıç fiyatıyla satılacak alanda sağlık alanları, İGDAŞ deposu, kamusal nitelikte birçok alan, park, yeşil alan ve mahalle sakinlerinin alışveriş yaptığı bir pazar bulunuyor. Arazinin satış ihalesi 5 Aralık Çarşamba günü belediyenin Saraçhane'deki binasında gerçekleştirilecek.

"İSTANBUL'UN GELECEĞİ SATILIYOR"

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, son kalan kamu arazilerinden biri olan 29 bin metrekarelik alanı satışa çıkarılmasına tepki gösterdi. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin elinde arazi kalmadığına dikkat çeken Nuhoğlu, "Bu son kalan arazileri satıp ne yapacaklar" diye sordu? İstanbul'da çok fazla ihtiyaç olduğunun altını çizen Nuhoğlu şunları söyledi: "Bir kamu kurumunun halkın bu kadar çok ihtiyacı varken arazisini satması anlaşılır bir şey değil. İstanbul'un eğitim, sosyal, spor, sağlık alanlarına ihtiyacı var. Bütün bu ihtiyaçlar karşılandı mı? İstanbul'un sorunları bitti mi? Neden satıyorlar? İstanbul'un son kamu alanlarını satıp nereye gidecekler?

Ekonomik sorunlar kamu alanlarının satışı ile çözülmez. Ekonomik sıkıntı çözülmek isteniyorsa, sat, savur ekonomisi yerine sürdürülebilir ve planlı bütçe yapılmalı, kaynaklar doğru ve tasarruflu kullanılmalıdır. Bir kamu arazisini satarken çocukların oyun alanı, park, yuva hakkını satıyorsunuz. Gençlerin kültür, sanat, spor alanı hakkını satıyorsunuz. Yaşlıların sosyal yaşam evi, huzurevi hakkını satıyorsunuz. Her iki kadından birinin şiddet gördüğü İstanbul'da kadınların sığınma evi hakkını satıyorsunuz. İnsanların yeşil alan haklarını satıyorsunuz. Bir kamu arazisini satarken bu günü değil geleceği satıyorsunuz.Hiç kimsenin buna hakkı yok. Bu şehrin, İstabul'un geleceğini satamazsınız. Kamu Alanlarının bir metrekaresi bile satılamaz, satılmamalıdır. İBB'yi bu yanlıştan geri dönmeye ve ihaleyi iptal etmeye davet ediyorum."

30 DÖNÜM ARAZİYE NELER YAPILIR?

30 dönümlük arazi yaklaşık 7 futbol sahasının büyüklüğünde. Peki, bu araziye neler inşa edilebilir?

- Kadıköy Belediyesi Bahriye Üçok Ekolojik Yuvası gibi yaklaşık 10 adet yuva inşa edilebilir.

- 6 bin öğrencinin barınabileceği yurt yapılabilir.

- Araziye 4 bin kişiye ev sahipliği yapabilecek tiyatro ve sinema salonu yapılabilir.

- Konservatuar eğitimi için kullanılan ancak boşaltılması gündemde olan Haldun Taner Sahnesi gibi 10 adet konservatuar binası inşa edilebilir.

- Deprem toplanma alanlarının yok edildiğini de düşünürsek, bu arazi 300 çadır kapasiteli bir deprem toplanma alanı olarak da kullanılabilir.

- Araziye binden fazla ağaç dikilebilir.