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İBB'nin asfalt dökme aracı park halindeki 2 aracın üzerine devrildi

Gaziosmanpaşa'da İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait asfalt dökme aracı park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

20.02.2020 13:53 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:54İBB'nin asfalt dökme aracı park halindeki 2 aracın üzerine devrildi
'da İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait asfalt dökme aracı park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.
Alınan bilgiye göre, Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 AS 1821 plakalı İBB'ye ait asfalt döküm kamyonu, belirlenemeyen nedenle yokuştan kaymaya başladı.
Kontrolden çıkan kamyon, park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. Kamyonun devrilmesiyle asfalt da araçların üzerine döküldü.
Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, kaza sebebiyle caddedeki trafik de aksadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Güncel

Kaynak: AA

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