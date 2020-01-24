İBB'nin asfalt ihalesine Kamu İhale Kurumu'ndan iptal

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kent genelindeki yolların asfalt kaplama ve yama yapılması ile ilgili 2 ihalesi, şikayet üzerine Kamu İhale Kurumu'nca (KİK) iptal edildi. KİK kararında, ihale şartnamesinde yer alan, katılımı ve rekabeti daraltan düzenlemeler, iptal gerekçesi olarak gösterildi.

Merkezi Sarıyer'de bulunan 'Dev İnşaat Taahhüt' firması, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nce 17 Aralık 2019'da yapılacağı duyurulan 'İstanbul

Geneli Yolların Asfalt Kaplaması Yapılması' ile 'İstanbul Geneli Yolların Asfalt Yama Yapılması' ihalelerini KİK'e şikayet etti. İhale şartnamesindeki düzenlemeleri şikayet konusu eden inşaat firmasının başvurusunu inceleyen KİK, 15 Ocak 2020 tarihli toplantısında kararını açıkladı. İptal gerekçesinde, özetle şöyle denildi:

"İhale konusu işin niteliği ve kapsamına göre idarenin ihtiyacının zamanında karşılanması, isteklilerin ihale konusu yapım işini etkin olarak yaptıklarını göstermesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak makine, tesis ve ekipmanın bir bölümünün kendi malı olma şartının idarece aranması mümkün ise de asfalt plentine (asfalt üretim tesisi) yönelik yapılan düzenlemenin ihaleye katılıma da yansıdığı göz önüne alındığında, idarece asfalt plentinin zeyilname ve düzeltme ilanı öncesinde sayısına ilişkin bir belirleme yapılmayıp değişiklik sonrasında plent sayısının artırıldığı ve bu durumun yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin ihaleye katılımı daraltarak rekabeti engelleyecek nitelikte olduğu, ayrıca aynı düzenleme içerisinde asfalt plentinin yüklenicinin kendi malı olması, ancak asfalt plentine ilişkin kapasite raporunu isteklilerin sunmasına ilişkin yapılan çelişkili belirlemenin de tereddüt yaratacağı ve ayrıca incelenen ihalede 41 adet ihale dokümanı satın alındığı, 7 teklif verildiği ve üç teklifin geçerli olduğu dikkate alındığında yapılan şikayete konu düzenlemenin ihaleye katılımı ve rekabeti daralttığı değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline, Esasta oybirliği, gerekçede oy çokluğu ile karar verildi."